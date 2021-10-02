玩電動也能找到好工作 青年職涯發展中心助學子接軌職場

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（簡稱YS）的「一級玩家：職場登入計畫」專案培訓課程，攜手雲嘉南在地企業，透過系統模組化的培訓方式，讓應屆畢業生為求職做好準備，學員歷經為期3個月密集的培訓課程後通過結訓規範取得畢業資格。今(2)日YS舉辦虛實整合「一級玩家：職場登入計畫」畢業典禮，祝福學員們都能順利找到工作登入職場，成為職場的一級玩家，展開職涯新階段。





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為祝賀「一級玩家：職場登入計畫」學員在為期3個月的培訓皆順利通過結訓規範取得畢業資格，YS以Gather town及Minecraft系統建置虛擬典禮會場，邀請玩家學員及合作企業單位登入線上虛擬會場並同步結合實體頒獎活動。學員們先完成水道障礙及射靶得分後，分批來到虛擬的赤崁樓前參加畢業典禮，結束後畫面天空呈現出璀璨煙火恭賀學員順利畢業。玩家林同學表示，透過課程與優秀的玩家們一起學習，從課程中瞭解自己個人特質，也學習到在面試中如何應對，大大提升了自己的競爭力與被看到的機率。











勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香也在現場同步參與線上畢業典禮，許慧香表示，一級玩家求職準備課程，讓青年充分的準備迎接求職挑戰。雖然5月面臨新冠疫情爆發，但在短短2週內，學員們迅速適應線上課程，且練習與同組夥伴透過線上討論完成簡報的溝通能力。相信畢業生即使於未來遇上困難，也能勇於克服、適應，也開心聽到合作之企業單位透過玩家培訓活動發掘優秀學員，順利找到合適人才，期望未來延續玩家專案合作模式，給予在地產業不同的尋才管道。





▲勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香 (左四) 與畢業學員開心合影（圖／記者林怡孜攝，2021,10,02）

「一級玩家：職場登入計畫」以疫情產業趨勢變化切入，協助青年從職業適性測驗中探索個人特質與自我優勢，同時安排職場溝通技巧、求職安全、就業權益等課程，並邀請產業部門主管擔任職涯教練，進行各領域產業趨勢及工作內容分享、協助青年釐清方向。企業單位亦提供企業參訪與實習的機會與職缺，透過玩家培訓課程尋求人才。「一級玩家：職場登入計畫」各項課程資訊同步公告於官方LINE（ID:@ysyct）、臉書粉絲團（搜尋：YS青年職涯發展中心/雲嘉南分署）



