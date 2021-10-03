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金鐘56／ 沒替小鬼拿獎！吳宗憲喊話「唯一老闆是觀眾」

▲無緣替搭檔小鬼拿獎，吳宗憲（左）直言「老闆是觀眾」，右為KID。（圖／記者侯家瑜攝）
▲無緣替搭檔小鬼拿獎，吳宗憲（左）直言「老闆是觀眾」，右為KID。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-10-03 12:00:00｜2021-10-03 12:25:22

第56屆電視金鐘獎典禮順利落幕，這次曾國城拿下益智及實境節目主持人獎，而備受看好的《綜藝玩很大》卻無緣，沒能替小鬼拿獎的吳宗憲、KID十分失望，評審委員曹瑞原、賴勛彪在後台受訪時表示，2個節目在評分時廝殺激烈，只差一分，不過最後還是要考量到「專業度」，對此，吳宗憲在慶功宴上則認為，評委必須將「觀眾」納入考量。

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▲小鬼無緣奪最後一獎，評審曝曾國城（右）獲勝原因，左圖右為吳宗憲，左圖左為KID。（圖／三立提供、KID臉書）
▲小鬼無緣奪最後一獎，評審認為曾國城（右圖）勝在專業度，左圖右為吳宗憲，左圖左為KID。（圖／三立提供、KID臉書）
吳宗憲直言：「我們唯一的老闆就是觀眾，其他我不在意。」認為評審應該把觀眾的想法納入考量：「不然拿收視率出來啊！難道收視率的角度，不是角度嗎？節目也沒有不好看！」坦言剛剛坐在小鬼的公仔旁邊，心中滿是難過：「我們幾個好兄弟，沒有一點對不起大家，對觀眾都已經有交代，身上所有的疤痕，都是在節目《綜藝玩很大》上受傷的印記，我常常講，可以為大家表演，就是我們最大的福氣，今年無法替好兄弟（小鬼）拿獎，心中遺憾無比。」

評審委員賴勛彪稍早在後台受訪時，被問到有沒有考慮到小鬼的感情面，他表示：「輿論有些影響。」而吳宗憲則提出質疑：「難道我們不能懷念我們的好兄弟嗎？我心裡面的難過，難道就是輿論嗎？」也坦言無論是誰得獎都會替對方開心，不過評審還是必須參考收視率：「真正的評審，是獎項出來之後，大家都會滿意的。」

▲KID（左）和吳宗憲雖然沒有順利奪獎，但仍發文謝謝大家支持。（圖／翻攝KID臉書）
▲吳宗憲（右）希望評審可以把觀眾的想法納入考量，左為KID。（圖／KID臉書）
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