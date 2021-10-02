金鐘56／吳姍儒青出於藍！喊話吳宗憲：換我不在家了
第56屆電視金鐘獎典禮於今（2）日在國父紀念館登場，本屆邀請視網膜擔任主持人，而這次「綜藝節目主持人獎」獎由主持《36題愛上你》的唐綺陽、吳姍儒和炎亞綸拿下，炎亞綸搶先發表感言時就非常緊張，吳姍儒也開心直呼：「我們是奇蹟組合，真的是會遇到奇蹟！」唐綺陽則感謝評審能讓由專家起家的自己，獲得金鐘獎的肯定。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-02 22:59:20
吳姍儒特別感謝吳宗憲：「爸你可以以我為榮了，謝謝你讓大家更容易看到我，過去大家都說有前輩能帶我飛，不過現在身旁的2位，直接帶我創造奇蹟，我今年31歲，拿了3座金鐘獎。」吳姍儒也笑說最好的「父女情深」表現，就是在台上罵吳宗憲，他也不會生氣，自己也有過去安慰爸爸：「我剛剛一直在台上說爸爸都不在家，現在我要嫁人了，換我不在家了。」而青出於藍的吳姍儒，也向吳宗憲喊話：「爸爸，我現在靠唐老師跟炎亞綸，辛苦你了！」
唐綺陽感性地說：「我以為我跟金鐘獎無緣，但我現在竟然有機會能跟瓜哥他們一起角逐，我要謝謝我的2位搭檔，他們太年輕了，我本來壓力很大，我們3個很莫名其妙的互相幫忙，默契很好，根本不用訓練。」
炎亞綸則開心表示：「2位搭檔讓我開始有另外一個生命的感覺，在我主持時，我獲得很多人的幫助，好險金鐘獎給了我一個最好的舞台，不然我怕我無法給他們什麼，希望明年的我，能坐在舞台的戲劇區。」