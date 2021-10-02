金鐘56／小鬼差1分無緣奪獎！評審曝曾國城獲勝原因
第56屆電視金鐘獎典禮於今（2）日在國父紀念館登場，典禮即將進入尾聲，這次曾國城拿下益智及實境節目主持人獎，而備受看好的《綜藝玩很大》卻無緣，電視金鐘獎評審委員曹瑞原、賴勛彪在後台受訪時表示，2個節目在討論的過程中，從頭到尾都沒有沒有一致看法，也透露曾國城會拿下此獎的原因。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-02 23:23:56｜2021-10-03 01:16:29
曾國城這次以《一字千金－鬥字英雄會》拿下益智及實境節目主持人獎，而被大家看好的小鬼、吳宗憲和KID的《綜藝玩很大》卻沒獲獎，評審透露其實2組主持人的票數不分高下，最後只差了一分：「分數非常接近，分別是94和95分，而評分過程從頭到尾，大家都『沒有一致看法』。」對於開票結果也是非常意外，是今天才知道結果。
被問到有沒有考慮到小鬼的感情面，評審坦言：「一定有想到，不過最後還是要回歸主持人的本質，就是差在專業度，才有這樣些微的差距。」同時大讚曾國城能把較冷門、平鋪直敘的節目，操作得如此流暢、幽默，是非常值得嘉許的。
事實上，曾國城獲獎後，在後台受訪時就忍不住哽咽，表示很對不起小鬼：「我上台前，看到小鬼的公仔，內心充滿糾結，對黃鴻升不好意思，剛好9月中又是他的忌日，我剛剛才去陪了他爸爸。」
至於以節目《36題愛上你》獲得綜藝節目主持人獎的吳姍儒、唐綺陽和炎亞綸，評審表示當時在評選時，3人就獲得非常高的票數：「3位完全不同風格的人，卻能這麼契合，在現在市場上非常新鮮，所以大家都非常看好。」