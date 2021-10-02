金鐘紅毯／KID「帶黃鴻升現身」 泛淚吐：今天給鬼哥帥
第56屆電視金鐘獎頒獎典禮今（2日）晚7點在國父紀念館舉行，星光大道率先於5點登場，本屆由黃豪平、蔡尚樺出任紅毯主持人，KID（林柏昇）帶著象徵小鬼的公仔現身，走到一半彎腰把公仔放地上，淚水同時在眼眶打轉，情緒相當濃郁。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-02 18:32:11｜2021-10-02 18:36:49
KID表示：「今天是野人的身體，帥的部分就交給鬼哥！」盼望今天能順利上台領「益智及實境節目主持人獎」，幫鬼哥拿下最後一座金鐘獎，蔡尚樺問到心情，KID坦言五味雜陳，但還是很開心，「《玩很大》7年了，很感謝玩粉的支持，未來會繼續努力，拍出好看的節目給大家。」
今年頒獎典禮主持人由視網膜獨挑大梁，表演節目共3段，為資深音樂人陳明章的「按下PAUSE鍵之後」，吳姍儒（Sandy）、炎亞綸、視網膜的「這是綜藝新視代」，以及動力火車的「向世界說我們的故事」，而追緬逝世的小鬼、龍劭華等已故藝人橋段，也受到關注。
本屆電視金鐘獎，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播；新媒體方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video同步收看。（編輯：楊穎軒）