金鐘56／澎恰恰撇2億債務　帥氣秀金鐘戰袍

65歲的主持界大哥澎恰恰，以流利台語與逗趣互動，成功創造台灣難得的趣味性語言類節目《話山話水話玲瓏》，入圍第56屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，這是他第12次入圍金鐘，今晚即將步上紅毯，他昨（1）日秀出金鐘戰袍，一套深藍色剪裁西裝，年輕有活力，一套黑色西裝穩重帥氣，讓他難以選擇，趕緊求粉絲幫忙挑選！
記者江芷稜/綜合報導
2021-10-02 14:53:34
澎恰恰自1984年踏入演藝圈，成為秀場主持人及鄉土劇演員，1989年就以《連環泡》獲得綜藝主持人獎，其親切主持風格，深獲觀眾歡迎，至今擁有5座金鐘獎。和徒弟許效舜在《黃金夜總會》上演的《鐵獅玉玲瓏》單元，當年紅極一時，還獲得呂副總統接見，肯定他們對本土化表演藝術的貢獻。如今《話山話水話玲瓏》，承接了澎恰恰一貫的幽默風趣，深厚的語言功底，是這次角逐獎項的最大優勢。
拋開近年的負債傳聞，澎恰恰這次入圍金鐘，算是一大喜事，秀出金鐘戰袍立即獲得上萬粉絲按讚，直呼帥氣穩重，盼他能如願奪獎！盛事在即，他在個人YouTube頻道上傳新影片，巧扮燈光師到夜市微服出巡，聽取外界意見，有觀眾鼓勵他時機歹歹，大家難免都有金錢問題，勉勵他努力還債，被讚「根本是天使」。
這次街頭採訪還巧遇澎恰恰曾合作電影《球愛天空》的演員林道遠，林稱讚澎恰恰是自己「戲劇上的貴人」，並送上久違擁抱，跟他說聲加油，有需要願意無償義務幫忙。澎哥表示，上街頭接受到許多溫暖，而不是責罵，讓他更有毅力繼續在演藝圈衝刺。