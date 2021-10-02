金鐘56／吳姍儒自誇大明星 「吳宗憲是否快不行了？」
第56屆電視金鐘獎頒獎典禮今（2日）晚7點在國父紀念館登場，今年典禮主持人由視網膜獨挑大梁，吳姍儒（Sandy）、炎亞綸、視網膜帶來全新型態的表演節目「這是綜藝新視代」，3人妙語如珠上演脫口秀，Sandy大虧在台下的老爸吳宗憲：「他是不是快要不行了呢？」
娛樂中心／綜合報導
2021-10-02 22:33:17｜2021-10-02 23:17:53
Sandy、炎亞綸、視網膜在台上互相傷害，Sandy吐槽炎亞綸很愛自誇，更說視網膜上她主持的《36題愛上你》，結束後根本沒愛上對方。此外，Sandy表示，希望和憲哥主持的《小明星大跟班》能改名為《大明星小跟班》，接著指向台下的憲哥，「仔細看一下，他是不是快要不行了呢？」逗得全場大笑不止。
炎亞綸這時回虧Sandy：「妳是大明星？」她回嗆：「我有入圍，你有嗎？」後來又虧吳宗憲很常不在家，讓炎亞綸急忙說：「私事我們先不聊！」PTT鄉民笑翻：「還是Sandy才有辦法自嘲自己老爸」、「不回家的吳宗憲也蠻好笑的！」不過還是有人覺得冷場時刻也不少。
本屆電視金鐘獎，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播；新媒體方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video同步收看。（編輯：楊穎軒）