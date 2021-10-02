中市公費流感疫苗開打 流感、新冠疫苗須隔7天

衛生局表示，施打流感疫苗可降低24%感染新冠肺炎的機率。今年公費流感疫苗第一階段1日開打，對象包括醫事防疫人員、機構受照顧者及工作人員、65歲以上長者、6個月至入學前幼兒、孕婦及6個月以內嬰兒父母、具高風險慢性病、罕見疾病、重大傷病、幼兒園及托育機構人員、防疫相關人員等，另國小、國中、高中及五專1-3年級學生將由專業醫護團隊入校接種；第二階段自11月15日起，納入50歲至64歲無高風險慢性病民眾接種。
衛生局說，台中市另採購1萬8000劑疫苗，提供全市高中職以下的教師在校與學生一同施打，以提升校園群體保護力。另為照顧弱勢族群，市府也特別編列經費購買4000劑流感疫苗，由台中市30家衛生所提供，設籍台中市19歲到49歲低收、中低收入戶家庭成員施打，而社會局也購買200劑為居家托育人員接種，完整照顧校園、家園及弱勢族群。
衛生局強調，新冠肺炎感染症狀和流感相似，接種流感疫苗有助就醫時快速釐清病因，提供適當治療。另目前新冠疫苗適用年齡最低為12歲，建議12歲以下孩子，一定要接種流感疫苗來提升保護力，另為提供兒童更多一層保護，也提醒6個月以下嬰幼兒的家長，不論是否已接種新冠疫苗，建議施打流感疫苗，讓家庭保護力更完整。
衛生局長曾梓展呼籲，只要有符合公費流感疫苗接種資格，請不要放棄自己的權益，請依公布時程配戴口罩，並攜帶健保卡及相關證明文件，前往衛生所或合約醫療院所接種疫苗，另提醒流感疫苗與新冠疫苗須至少間隔7天，接種前請先自行檢視黃卡確認間隔滿7日再前往接種。
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