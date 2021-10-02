中市公費流感疫苗開打 流感、新冠疫苗須隔7天

公費流感疫苗即日全面開打。台中市政府衛生局指出，因應秋冬流感季節的來臨，透過新冠疫苗及流感疫苗雙重保護注射，將有助提升健康防護力。台中市已採購 73 萬 8350 劑公費四價流感疫苗，將透過 630 家合約院所，自今日起分二階段開打，請符合資格的民眾踴躍接種。衛生局另提醒，若民眾需同時接種新冠疫苗及流感疫苗，至少要間隔 7 天。



衛生局表示，施打流感疫苗可降低 24% 感染新冠肺炎的機率。今年公費流感疫苗第一階段 1 日開打，對象包括醫事防疫人員、機構受照顧者及工作人員、 65 歲以上長者、 6 個月至入學前幼兒、孕婦及 6 個月以內嬰兒父母、具高風險慢性病、罕見疾病、重大傷病、幼兒園及托育機構人員、防疫相關人員等，另國小、國中、高中及五專 1-3 年級學生將由專業醫護團隊入校接種；第二階段自 11 月 15 日起，納入 50 歲至 64 歲無高風險慢性病民眾接種。



衛生局說，台中市另採購 1 萬 8000 劑疫苗，提供全市高中職以下的教師在校與學生一同施打，以提升校園群體保護力。另為照顧弱勢族群，市府也特別編列經費購買 4000 劑流感疫苗，由台中市 30 家衛生所提供，設籍台中市 19 歲到 49 歲低收、中低收入戶家庭成員施打，而社會局也購買 200 劑為居家托育人員接種，完整照顧校園、家園及弱勢族群。



衛生局強調，新冠肺炎感染症狀和流感相似，接種流感疫苗有助就醫時快速釐清病因，提供適當治療。另目前新冠疫苗適用年齡最低為 12 歲，建議 12 歲以下孩子，一定要接種流感疫苗來提升保護力，另為提供兒童更多一層保護，也提醒 6 個月以下嬰幼兒的家長，不論是否已接種新冠疫苗，建議施打流感疫苗，讓家庭保護力更完整。



衛生局長曾梓展呼籲，只要有符合公費流感疫苗接種資格，請不要放棄自己的權益，請依公布時程配戴口罩，並攜帶健保卡及相關證明文件，前往衛生所或合約醫療院所接種疫苗，另提醒流感疫苗與新冠疫苗須至少間隔 7 天，接種前請先自行檢視黃卡確認間隔滿 7 日再前往接種。

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