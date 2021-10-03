金鐘56／邱凱偉男配角獻給爸爸　簡嫚書奪女配角：要哭了

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Darren出身屏東中藥家族，在表演這條路打滾多年，受到不少質疑，「有朋友親戚問『為什麼不回來繼承家業，你在那邊也沒闖出什麼成績。』所以更想給家人看我做得到，一路以來有許多幫助過的人，大家很幫忙。」
擊敗《婆婆》裡的楊銘威拿到獎，Darren不忘為他打氣：「我想對他講，我們再一起角逐往後的最佳男主角。」演活怕妻又無能的大哥「秉忠」，Darren笑說自己跟角色一點都不像，「我滿有氣質的。」
簡嫚書謝謝評審 、參與《她們創業的那些鳥事》所有創作與支持者，「謝謝妳們喜歡林美季，謝謝生活中所經歷的一切，這些酸甜苦辣，讓我生命有厚度，讓我成為一位演員」，並感謝家人、好友讓她勇往直前，「我要哭了！」並表示要把獎獻給母親。
另外，簡嫚書在後台受訪時說，首度拿下金鐘獎，老公陪在身邊，告訴她：「妳在我心中一定是最美的。」也說成為母親後有不同的轉變，「以前會覺得，人一定要很嚴謹在做每一件事情，當媽媽之後卻更加感性，這件事情讓我表演更加提升。」笑說回到家第一件事情就是吃東西，不會把小孩叫起床，大人自己慶祝就好。
本屆電視金鐘獎，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播；新媒體方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video同步收看。（編輯：楊穎軒）