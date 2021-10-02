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恒大崩盤　謝金河透露下個破碎的泡沫

▲財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文，細數中國大陸下一個經濟泡沫破碎的企業。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文，細數中國大陸下一個經濟泡沫破碎的企業。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）

記者張志康/綜合報導

2021-10-02 15:04:26

中國大陸以地產起家的恒大集團爆發風暴，也造成全球金融市場的波動。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，恒大集團已經跟死了沒兩樣，只看如何肢解而已。他也點名6家中國大陸的企業，認為是下個破碎的經濟泡沫。

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謝金河表示，近日日本《日經新聞》有篇報導，拿1990年日本房地產泡沫爆破的房價與所得比的倍數，來比較現在中國城市的倍數，令人驚嘆。當年日本泡沫吹破前夕，東京，京都是18倍，大阪14倍，神奈川15倍；現在中國幾個大城市，深圳57.97倍，北京55.8倍，上海45.55倍，廣州40.76倍……。他認為，相較之下，才知道中國大陸房地產泡沫吹得有多大。

謝金河認為，一個經濟體必然會出現經濟高速增長期，等到成長趨緩，資金流出，高成長累積的泡沫，必須經過清理，這個時候泡沫吹破，經濟會進入辛苦調整期，台灣和日本是1990年代的難兄難弟。

謝金河回憶，1989年尾，日本日經指數最高到38957點，東京的房價暴漲，一個日本可以買下四個美國；最後泡沫吹破，日本經濟調整卅年。台灣經濟在1980年代跟著日本一起奔馳，90年代，房地產大亨不可一世，國揚的股價最高炒到215元、楊天生的長億235元、寶祥650元、寶成建設275元、保固475元。

謝金河認為，房地產泡沫快吹破前夕，一定會出現股價崩跌、負債膨脹、經營者大力經營政商關係等現象。他舉例，90年代，泰公主掌的黨管會忙得不得了，最後像高雄的建商如宏總、尖美、長谷、寶成幾乎全倒！高雄大樓蓋得愈高，倒得愈快。整個90年代，台灣的房地產泡沫危機炸遍全台灣。

謝金河指出，這個大浪直撲中國，用跑百米速度奔馳超過卅年的中國經濟，開始步入90年代台灣和日本的房地產泡沫調整，而這次中央一連串監管行動，可能加速泡沫的催化。他直指，最近全球都在說恆大，其實恆大已經跟死了沒有兩樣，現在只看如何肢解而已，像這兩天恆大賣盛京銀行股權。

謝金河細數，繼恒大後，哪家公司會成為下一個破碎的泡沫。他認為，目前資不抵債、股價崩跌、市值縮水、債務龐大的房企，包括債務近千億港元的「花樣年」，目前市值32.32億港元，看起來不妙。其次是孫宏斌的融創中國、李思廉的富力地產，還有拍拍屁股走人的潘石屹SOHO中國；還有在A股上市的華夏幸福、綠地集團，看起來很有機會逐漸浮上檯面

謝金河認為，中國大陸經濟奔馳30餘年，很多人都相信中國大陸房地產只會上漲、永不會下跌，賺到錢的人拼命借錢買房，這幾十年吹出來的泡沫，現在到了算總帳的時刻！

謝金河最後直陳：「去年，我說中國即將面臨90年代的台灣病，現在看起來腳步逼近！」

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