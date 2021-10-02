金鐘56不斷更新／《天橋上的魔術師》李奕樵奪戲劇新人

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戲劇節目最具潛力新人獎：李奕樵／天橋上的魔術師
美術設計獎：王誌成、王佳惠、葉智雄、楊喻憲、郭家宥／天橋上的魔術
聲音設計獎：林耿農／不羈－臺灣百年流變與停泊
迷你劇集（電視電影）編劇獎：徐麗雯／客家電影院－光的孩子
非戲劇類節目導演獎：李立劭／公視紀實－獨舞者的樂章
自然科學及人文紀實節目主持人獎：舒夢蘭／福爾摩沙守謢者
人文紀實節目獎：不羈－臺灣百年流變與停泊
自然科學紀實節目獎：福爾摩沙守謢者
兒童少年節目主持人獎：Lan pao【薛紀綱】／kakudan時光機
兒童少年節目獎：kakudan時光機
動畫節目獎：未來宅急便
迷你劇集（電視電影）女配角獎：小薰【黃瀞怡】／大債時代
迷你劇集（電視電影）男配角獎：薛仕凌／做工的人
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎：游珈瑄／公視迷你電影院－家庭式
非戲劇類節目攝影獎：陳一松、陳相宇、陳昱翔／福爾摩沙守謢者
非戲劇類節目剪輯獎：洪瑞憶、許聰仁／不羈－臺灣百年流變與停泊
生活風格節目主持人獎：大霈【李霈瑜】／原來是匠紫
生活風格節目獎：誰來晚餐12
戲劇類節目剪輯獎：姜叙佩／公視人生劇展－人生清理員
戲劇類節目攝影獎：陳克勤、高子皓／天橋上的魔術師
燈光獎：葉明廣／天橋上的魔術
特殊貢獻獎：任立渝