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金鐘56不斷更新／《天橋上的魔術師》李奕樵奪戲劇新人

▲《天橋上的魔術師》李奕樵奪戲劇新人。（圖／三立提供）
▲《天橋上的魔術師》李奕樵奪戲劇新人。（圖／三立提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-02 19:12:22｜2021-10-02 21:23:58

第56屆電視金鐘獎頒獎典禮今（2日）晚7點在國父紀念館登場，主持人由視網膜獨挑大梁，今年受到疫情影響，報名件數比去年低，共1781件作品報名參賽，192件作品入圍，角逐39個獎項，其中公視《天橋上的魔術師》共提名14項，為大贏家，《做工的人》角逐9項居次，而《我的婆婆怎麼那麼可愛》也搶下8項入圍。

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第56屆電視金鐘獎得獎名單

戲劇節目最具潛力新人獎：李奕樵／天橋上的魔術師

美術設計獎：王誌成、王佳惠、葉智雄、楊喻憲、郭家宥／天橋上的魔術

聲音設計獎：林耿農／不羈－臺灣百年流變與停泊

迷你劇集（電視電影）編劇獎：徐麗雯／客家電影院－光的孩子

非戲劇類節目導演獎：李立劭／公視紀實－獨舞者的樂章

自然科學及人文紀實節目主持人獎：舒夢蘭／福爾摩沙守謢者

人文紀實節目獎：不羈－臺灣百年流變與停泊

自然科學紀實節目獎：福爾摩沙守謢者

兒童少年節目主持人獎：Lan pao【薛紀綱】／kakudan時光機

兒童少年節目獎：kakudan時光機

動畫節目獎：未來宅急便

迷你劇集（電視電影）女配角獎：小薰【黃瀞怡】／大債時代

迷你劇集（電視電影）男配角獎：薛仕凌／做工的人

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎：游珈瑄／公視迷你電影院－家庭式

非戲劇類節目攝影獎：陳一松、陳相宇、陳昱翔／福爾摩沙守謢者

非戲劇類節目剪輯獎：洪瑞憶、許聰仁／不羈－臺灣百年流變與停泊

生活風格節目主持人獎：大霈【李霈瑜】／原來是匠紫

生活風格節目獎：誰來晚餐12

戲劇類節目剪輯獎：姜叙佩／公視人生劇展－人生清理員

戲劇類節目攝影獎：陳克勤、高子皓／天橋上的魔術師

燈光獎：葉明廣／天橋上的魔術

特殊貢獻獎：任立渝

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