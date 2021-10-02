金鐘56 / 李維維父喪「像遇大魔王」 隔離無緣金鐘盛會
今年金鐘獎對準視后李維維，是一個百感交集的榮耀，因《羅雀高飛》獲得入圍肯定，卻突遭逢父親驟逝，她必須遠赴對岸處理至親後事，由於來回都需隔離，必須長期待在飯店，返台後自主管理時間，不得外出群聚，她確定無緣出席金鐘典禮，只能秀出入圍證書，「想到拍這部片的酸甜苦辣過程，我只想說：大大大大大大感恩滿足」。
記者江芷稜/綜合報導
2021-10-02 15:58:25
45歲的李維維有「廣告女王」之稱，和郭富城拍的咖啡廣告，一句「受不了的酷」令人難忘，凍齡肌膚讓她宛如稚嫩少女，給人楚楚可憐的美感。這次在《羅雀高飛》飾演溫順乖巧的童養媳，原本逆來順受，一心想要嫁給男主角邱凱偉，結果對方另有心儀之人，周旋於3個女人之間，李維維在戲劇後段個性黑化，將酒醉的男主角拐上床，懷了身孕，又被元配欺負，夾帶多種情緒轉折，是演技一大挑戰，讓觀眾心疼卻無法狠心怪罪的角色，因此獲得評審青睞。
李維維家境不錯，曾出國留學讀書，父親起初並不鼓勵她進入演藝圈，她開始演戲後才學會接受，還會認真點評。接拍閩南語劇《羅雀》前，父親鼓勵李維維接了戲就不能漏氣，要好好練習發音，不要講出來被笑。她卯起來苦練台語，沒想到76歲父親意外離世後，才迎來入圍好消息，沒辦法讓最愛的親人得知肯定，是心中的遺憾。
以前出國工作、旅行，都是期待與興奮，李維維這次赴廈門，處理父親後事，卻是異常焦慮、難過，像是打敗一個大魔王，妹妹安慰她「我們這次出國是像要去闖關。人生經歷的關。必須經歷，所以要撐過！雖然很怕，但至少我們有兩個人一起」。她感嘆人生就像打電動闖關一樣，會受傷也會升級、得到寶物，「只是不能重來，只能往前」。
李維維週末才結束隔離，等同無法參與金鐘，她在IG分享近一個月在飯店的日子，領悟到自由的生活要好好珍惜，透過窗戶呼吸外面空氣，感覺天氣漸涼，特別謝謝很多人每天傳訊息給她，陪伴她度過這個人生難關。