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金鐘56／任立渝獲特殊貢獻獎　最後一次播氣象感動全場

▲任立渝摘本屆金鐘獎「特別貢獻獎」。（圖／三立電視提供）
▲任立渝摘本屆金鐘獎「特別貢獻獎」。（圖／三立電視提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-02 21:02:32｜2021-10-02 21:06:24

第56屆金鐘獎於今（2）日在國父紀念館登場，晚間7點頒獎典禮準時開始，而本屆「特殊貢獻獎」由氣象主播任立渝獲得。他直言自己有40年為了氣象播報工作，無論颱風有多大，都要堅守崗位，因此不能在家。

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頒獎人詹怡宜感性的說，任立渝在氣象播報生涯內，為民眾播報了500多個颱風，在每次播報前都是自己吹頭髮，數十年如一日。上台領獎時，任立渝表示：「這麼多的謝謝，真是不敢當，他們說（得獎）完全沒有任何的意外，我一個播氣象的，真是有一點點意外，因為跟過往認知的獲獎者完全不一樣，感謝評審團，對我的工作、對我的肯定，借此機會鼓勵電視工作者，只要夠努力都能站在這一個地方。」他也細數從進入中國文化學院（今中國文化大學）就讀氣象相關學系，到成為氣象主播一路以來的心路歷程。

▲任立渝摘本屆金鐘獎「特別貢獻獎」。（圖／三立電視提供）
▲任立渝分享接觸氣象的心路歷程。（圖／三立電視提供）
任立渝也訴說自從成為氣象預報主播後，對家人感到很抱歉：「從民國70年開始，大約有40年的時間，有颱風來，不管風多大、雨多強，不管我家裡是不是淹了水，我沒有一個颱風會在家裡度過，對他們感到抱歉，還好一切平安。

任立渝在今年5月宣布正式退休，主持人視網膜因此特別請任立渝在台上再做一次，也是最後一次的氣象播報。只見他用專業的語氣分析著週末的天氣，專業的語氣、穩定的播報方式都讓人懷念不已。

特別獎項主任委員林福地日前指出，過去該獎項以戲劇人為主，任立渝雖非節目主持人，卻獲得7位評審一致通過，「氣象播報不只他一人，唯獨他最讓人安心，多年工作累積的經驗是別人沒有的，站在社會生活面，我們將獎頒給他，我認為他受之無愧。」

▲任立渝摘本屆金鐘獎「特別貢獻獎」。（圖／三立電視提供）
▲任立渝在金鐘獎上最後一次播報氣象。（圖／三立電視提供）


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