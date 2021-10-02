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金鐘56／《DD52》奪綜藝節目獎　他們抱走主持人獎

▲炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳姍儒抱走「綜藝節目主持人獎」。（圖／三立電視提供）
▲炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳姍儒抱走「綜藝節目主持人獎」。（圖／三立電視提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-02 22:34:22

第56屆金鐘獎於今（2）日在國父紀念館登場，晚間7點頒獎典禮準時開始，而本屆「綜藝節目獎」由《菱格世代DD52》奪下；「綜藝節目主持人獎」則是由唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸獲得。

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由詹仁雄製作的《菱格世代DD52》這次入圍「綜藝節目獎」、「節目創新獎」和「非戲劇類節目導播獎」3大獎項，不但在海選時就有千人報名，首席導師人選是楊丞琳、潘瑋柏。《DD52》播畢後，還舉辦千人演唱會造勢，其中培養出來的女團HUR更在日前一口氣拿下義大利「維蘇威國家電影節」的「MV類最佳導演獎」、美國「DMOFF國際線上電影節」的「最佳後期製作」與「英國IMVA國際音樂錄影帶大賞」的「最佳音樂錄影帶」，成績亮眼。

▲《菱格世代DD52》。（圖／菱格世代DD52）
▲《菱格世代DD52》奪下綜藝節目獎。（圖／菱格世代DD52）
至於「綜藝節目主持人獎」則是由《36題愛上你》唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸抱走，對於獲獎，炎亞綸表示：「對我來說真的很不容易，太多前輩，一路上幫助我的人，謝謝金鐘獎肯定，獎項對我來說意義非凡，就像是大海中的一根浮木，讓我有動力繼續下去。」吳姍儒簡短的說：「我們是奇蹟組合，真的會遇上奇蹟。」唐綺陽則是感謝金鐘獎評審給予的肯定，以及謝謝家人的支持。

▲炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒抱走「綜藝節目主持人獎」。（圖／三立電視提供）
▲炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳姍儒奪下本屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。（圖／三立電視提供）

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