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身價暴漲11億！黎姿為愛息影13年　年過半百狀態曝光　

▲黎姿（右圖）昨日慶祝50歲生日，看起來相當開心。（圖／翻攝微博）
▲黎姿（右圖）昨日慶祝50歲生日，看起來相當開心。（圖／翻攝微博）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-10-02 17:00:23

香港女星黎姿昨（1）日歡慶50歲生日，雖然已經年過半百，但風韻猶存。她當年因演出系列電影《古惑仔》的「小結巴」打出知名度，成為當時不少粉絲心中的夢中情人，並演出不少知名港片、港劇，奠定她香港影壇女神地位。黎姿在2008年嫁給行動不便的富商馬廷強後淡出演藝圈，如今不但是3個孩子的媽媽，身價還曾在短短幾天內飆漲11億新台幣，相當驚人。

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▲黎姿在家人陪伴下慶生。（圖／翻攝微博）
▲黎姿在家人陪伴下慶生。（圖／翻攝微博）
黎姿昨日在微博上分享慶生照，50歲的她在家人環繞下笑得非常開心，「從小到現在，每年生日都會跟家人一起過，今年也不例外。家人的陪伴永遠是最珍貴的禮物，很慶幸有他們愛我。又長大一歲了，少不免會感嘆歲月飛逝，但很多時候，我反而覺得成長是個獲得的過程，不單只豐富了我的閱歷，讓我勇於面對新嘗試及挑戰，也教曉我要加倍愛惜身邊所有人和事物，感恩地過好每天。家人和朋友們的祝福我全部收到了，謝謝大家送給我一個難忘的生日。最後祝大家國慶快樂。」

▲黎姿嫁給大15歲的「身障富豪」馬廷強後婚姻幸福。（圖／翻攝微博）
▲黎姿嫁給大15歲的「身障富豪」馬廷強後婚姻幸福。（圖／翻攝微博）
當年黎姿為愛息影驚動香港演藝圈，不少人懷疑她是為了錢才結婚，但她曾透露當年弟弟出嚴重車禍險些喪命，馬廷強不離不棄，甚至要黎姿專心照顧弟弟，他願意養黎姿一輩子，讓女方相當感動。如今的黎姿投資眼光精準，不但經營醫美事業，創立的卓珈控股集團還被「美圖秀秀」總公司看中，一口氣買下價值約11億新台幣的股票，家庭事業都相當美滿。

▲黎姿年輕時貌美如花。（圖／翻攝微博）
▲黎姿年輕時貌美如花。（圖／翻攝微博）
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