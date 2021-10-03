《婆婆》現象熱！鍾欣凌奪視后 帶領「醜胖矮」出頭天
第56屆金鐘獎頒獎典禮昨（2）日落幕，鍾欣凌、邱凱偉（Darren）以《我的婆婆怎麼那麼可愛》抱走最佳女主角、最佳男配角，鍾欣凌在慶功宴上透露自己走完星光大道，馬上脫掉束褲、托高型內衣，舒服做自己，「我內褲還是有穿啦」，反觀劉品言為了維持完美體態，全場典禮坐著不能動，讓鍾欣凌超佩服。
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-03 14:58:43｜2021-10-03 15:12:29
鍾欣凌得獎回家，給2個女兒一人1千元，「我有獎金就很想當大爺，謝謝她們乖乖在家等我。」她也把喜訊跟天上的爸爸跟表演老師李國修分享，誠心求獎的她逢廟必拜，最遠拜到台東祖靈廟，這次拿獎要帶小米酒回去還願謝謝神明保佑。
鍾欣凌談起對於未來工作的想法，她感性地說：「其實會更確定自己可以做什麼，事實上每次接觸到一個角色都很戰戰兢兢，但透過《婆婆》，自己對於喜劇又再更了解了一點，因為喜劇真的太難了。」更開玩笑說：「近幾年的戲劇走出了『白富美』，讓『醜胖矮』也可以有一片天。」
而Darren邱凱偉生子後果然運勢超旺，首次入圍金鐘，即一舉摘下戲劇類男配角獎，開心表示：「這個獎項要分享給媽媽，獎金也有發願要捐給慈善團體，但還是會找一天把大家約出來，然後媽媽（鍾欣凌）請大家吃飯。」他還透露自己有帶奶嘴當幸運物，在一旁的鍾欣凌則開玩笑地說：「你有帶奶嘴喔？我有戴奶罩。」惹得全場一陣大笑。
製作人陳慧玲最想拿的最佳戲劇節目獎，敗給斥資2億元的《天橋上的魔術師》，評審認為《婆婆》少了點堅持，多了點妥協，好比動畫、特效美中不足，她聽了難掩遺憾：「第一我們沒有2億，製作費是他們十分之一，我們就是很ㄎㄧㄤ的戲，本來就要這樣的風格，我不要動畫做得精細，是要童趣、好笑，跟民眾接近，我們的堅持被理解成少了一點堅持，可能我們需要再多努力，然後請公視給我2億拜託。」