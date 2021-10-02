邁向碳中和之路！中油石化部第2座廢氣回收裝置開工

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台灣中油公司石化事業部林園廠第2座燃燒塔廢氣回收裝置(Fuel Gas Recovery System，FGRS)開工儀式，是由執行長陳國棟主持，並率副執行長許晉榮、陳正文、林園廠廠長何信杰等各級主管與會，祈求工程進行順利。
台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟致詞表示，全球持續遭逢極端氣候，碳中和、零碳排蔚為時下最熱話題，該事業部多年前即已正視這個問題的重要性，自主推動多項溫室氣體減量措施，尤以30年前設置的廢氣回收裝置(FGRS)成效最為卓著。
陳國棟說，廢氣回收裝置(FGRS)是加裝在現有製程末端的設備，可將廠內的廢氣回收，並進行純化處理，處理後的廢氣轉變為乾淨的燃料氣，取代原先使用的天然氣，達到節能減碳及能資源再利用的目的，可說是石化業循環經濟的先驅。
陳國棟指出，廢氣回收裝置(FGRS)設備，除了減少溫室氣體排放外，也可以降低對天然氣的依賴。該事業部自啟用以來，已減少96.24萬公噸的溫室氣體排放，相當於2474座大安森林公園的年碳吸收量約為389公噸CO2e，也為石化事業部節省超過43.7億元的燃料費用，而第2座燃燒塔廢氣回收裝置(FGRS)系統投產後，預計每年可減少約7萬公噸的溫室氣體排放，相當於180座大安森林公園，相信可幫助政府規劃淨零碳排路徑。