金鐘紅毯／唐綺陽紅毯掐指算得獎機率 「他」有機會！
第56屆金鐘獎今（2日）在國父紀念館舉辦，星光大道晚間5點開始，紅毯主持人由蔡尚樺、黃豪平擔任。以《36題愛上你》入圍「綜藝節目主持人獎」的唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸一起走紅毯，主持人後台問起國師：「有無算到今晚是否得獎？」她回應：「看到炎亞綸穿金色，『有機會』！」
記者陳雅蘭/台北報導
2021-10-02 19:14:52｜2021-10-02 21:03:24
唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸3人接受蔡尚樺、黃豪平現場一問一答挑戰，問起國師「天蠍座、獅子座有無得獎運勢？」唐綺陽回應：「我們有享受的運勢，一路過來都很享受，希望希望！」而得過2座金鐘獎的吳姍儒，被問到過去都與專業主持人搭配，今身邊換成星座專家與偶像歌手，「妳覺得他們2位幫你得獎的機率高嗎？」吳姍儒嘴甜表示：「我們搭上本來就是奇蹟，我們等等上台會把感言講清楚的！」問起炎亞綸「喜歡當地質學家、演員還是歌手？」他霸氣的說：「我喜歡綜藝節目主持人！」
依照中央流行疫情指揮中心二級警戒標準，今年金鐘獎星光大道及頒獎典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓、得獎者可不用戴口罩，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。
※【NOWnews 今日新聞
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