中國整頓娛樂圈　「飯圈」轉趨低調：觀望中

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舉例來說，以俊美外貌走紅的中國演員肖戰憑藉玄幻古裝劇「陳情令」，一舉贏得大批忠實粉絲。單是在微博上，他就有超過2900萬粉絲，其中多數都是女性。
肖戰粉絲團中的鐵粉、16歲高中生陳志初（Chen Zhichu，音譯）告訴法新社：「我以前經常在微博粉絲論壇上點讚，或是買他代言的產品。讓他每天都維持在排行榜第一位，是一件很累人的事。」
中國利潤豐厚的偶像經濟，事實上全靠粉絲推動。先前國營媒體預測，到2022年之前，這個市場的價值將達到1400億元人民幣（約新台幣6030億元）。
中國的全職粉絲內容創作者被稱為「站姐」。由於在中國，多數年輕人幾乎沒有其他方式可影響公共生活，許多鐵粉開始為名人創造「病毒式」形象，推動自己的偶像爆紅。
批評人士認為，飯圈文化是一種「剝削性產業」，建立在人為提高社群媒體參與度上，且其獲利目標鎖定未成年人士。為此政府希望透過新法規，消除與追星相關的網路霸凌、跟蹤、肉搜、粉絲互戰等畸形狀況。
許多粉絲則指出，看到自己的偶像崛起，能讓他們獲得樂趣，他們也可以在線上社群找到歸屬感。
中共當局打壓偶像文化的另個原因是：他們通常可以在短時間內動員粉絲大軍，並在社群媒體上占據主導地位，至少可達數天之久。
一位不具名的一所中國大學社會學教授說：「這就是群眾運動的開端，這是政府不樂見的。」
此外，政府頒布禁娛令，也是為了向年輕人灌輸「健康」政府認可的社會價值，避免他們受到恣意妄為的名人太多影響。
還有專家認為，在出生率下降和民族主義抬頭之際，中國刻意透過電影、戲劇等大力宣傳大男人主義、軍事英雄的男性形象，同時嚴打「娘砲」。
以目前的狀況來看，中國粉絲無論在線上或線下都保持低調。一名20多歲的粉絲表示：「這輪清算結束後，還是會有粉絲活動，但可能會比以前少一些。」
該名粉絲說，現在「每個人都只能觀望、等待」。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1101002