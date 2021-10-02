臺中購物節暖身 逛逢甲夜市送消費券、抽大獎

台中購物節即將於10日開跑！ 台中市政府經發局為購物節暖身，今日與逢甲觀光夜市攤販集中區管理委員會，聯手舉辦「美味逢甲 食在攤吃」行銷活動，現場下載購物節APP民眾，就能參加抽獎；在經發局粉絲專頁按讚，則可獲50元抵用券，可在夜市100多攤位消費，適逢假日吸引人潮絡繹不絕。





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經發局長張峯源表示，防疫期間，夜市攤商都辛苦了！台中市自7月8日宣佈夜市有限度解封後，有賴攤商持續落實防疫規定，及民眾全力配合防疫，疫情穩定，民眾已能盡情逛夜市，人潮也逐漸回籠，只是與疫情前盛景仍有落差。為此，經發局為購物節暖身活動，特別選在美食名聞遐邇的逢甲觀光夜市辦理，期能活絡夜市景氣，推廣夜市美食，提高攤商收入。





「美味逢甲 食在攤吃」於下午四時登場，除了廣邀逢甲觀光夜市攤集區的攤商100多家參與，也邀集青年攤商到現場設攤，以青年創新創意發想的商品，與逢甲美食結合，吸引很多逛夜市民眾佇足參觀選購。





此次活動好康多，民眾只要在「台中市政府經濟發展局」粉絲專頁按讚，並於指定貼文按讚留言，即可獲得50元抵用券，今、明兩天在逢甲夜市參與活動的100多個攤位直接消費抵用。此外，為宣傳台中購物節，自由路商圈糕餅業者新太陽堂餅店主委王允伶、陳允寶泉副主委翁羿琦及太陽堂老店協理張秋琴三位「自由女神」也來共襄盛舉，並提供糕餅好禮送給下載購物節APP之早鳥民眾。





壓軸好戲是，現場下載購物節APP民眾，每人可獲抽獎券一張，獎品包括iPhone12 mini、三星Galaxy平板電腦、HomePod mini等大獎，全是熱門商品很具吸引力，以致當場下載APP而領取抽獎券民眾，大排長龍。





經發局市場科長蔡永福表示，中央振興券10月8日登場，台中購物節則於10月10日起跑。今年購物節加碼推出的「天天抽5千元、周周抽10萬元、月月抽百萬元，再壓軸抽千萬宅」，總金額達3億，讓民眾很有感，以致下載APP民眾已逾40萬，比去年成長一成。





蔡永福說，持振興券來台中消費最划算，因為搭配台中購物節加碼送，CP值最高。消費者只要登錄發票金額，或掃碼無發票攤商之QRCode，消費金額累計滿500元，即可獲得一組抽獎序號，消費越多、抽中大獎的機會就越高。歡迎各地民眾來台中遊玩、吃美食、迺夜市，將現金、振興券留在台中消費，就有機會中大獎。



