新加坡加強防疫　外籍勞工、學生入境前須完整接種

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衛生部表示，這項規定將自11月1日開始實施。星國醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）說，只要接種世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗，都符合這項入境規定。
另一方面，考量Delta變異株潛伏期較短的特性，新加坡也將縮短入境後需隔離者的隔離天數，自6日23時59分起，由14天減至10天。
新加坡將所有國家及地區依風險高低分成4類，台灣屬於風險最低的第一類，旅客入境後只要檢測呈陰性就毋須隔離。依目前規定，由第2類國家入境者需隔離7天，第3及第4類國家都需隔離14天。
受到傳染力更強的Delta變異株影響，新加坡在8月中逐步放寬防疫措施後，本土COVID-19確診案例不斷飆升，昨天新增2909人確診，再創歷史新高，其中包括2079起社區病例、818起移工宿舍案例。
衛生部預估，按照目前趨勢，可能很快會達到一天增加3200人確診，10月中可能看到每天增加5000起確診病例。由於星國疫苗覆蓋率已超過8成，目前大多數確診者都是無症狀或輕症，適合在家休養康復。
新加坡至今累計9萬9430人確診，其中103人病故。衛生部長王乙康在線上記者會表示，近來增加的確診病例超過98%都是輕症或無症狀，需要在加護病房治療及死亡病例僅占0.3%。
不過，隨著確診人數持續攀升，預期需要住院治療的患者人數也會越來越多，因此，王乙康指出，衛生部正著手擴增加護病房的床數，並持續增加社區治療設施、社區照護設施的床位，以減輕醫院負擔。
他表示，目前有超過一半的確診患者都在家康復；為因應大量確診病例，新加坡武裝部隊人員也已開始協助「居家康復」計畫的運作。
另外，移工宿舍確診案例近來也持續上升，人力部長陳詩龍對此表示，將調整移工宿舍防疫措施，包括更廣泛地採用快篩試劑讓移工定期自我檢測，以更快發現病例；以更集中的方式追蹤感染風險較高者；無症狀或輕症的確診移工將在宿舍裡的指定設施自我隔離、康復，也將提供遠距醫療服務。
陳詩龍也說，目前允許每週最多500名移工重返社區的試行計畫將持續進行，「我們將持續密切關注情況，當情況允許時，逐步放寬措施」。（編輯：陳惠珍）1101002