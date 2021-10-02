金鐘56／不受爭議拖累 《全明星運動會》爽奪2大獎
第56屆金鐘獎於今（2）日在國父紀念館舉辦，頒獎典禮在晚間7點開始，本屆的「節目創新獎」、「益智及實境節目獎」由《全明星運動會》獲得。《全明星運動會》讓不少藝人聲名大噪，製作單位也曾幫徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑報名主持人獎，但最後卻無緣入圍，如今順利拿下大獎，也讓幕後團隊和所有參與的明星感到非常開心。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-02 22:03:18｜2021-10-02 22:34:08
《全明星運動會》獲得「益智及實境節目獎」以及「節目創新獎」提名，也順利拿下兩大獎，但卻成為主持人獎遺珠之憾，讓不少網友覺得可惜。對此評審委員會主任委員曹瑞原日前曾表示：「我們都很喜歡這節目，我在看的過程中也很喜歡，因為它真的帶動我們很棒的運動精神。主持人這部分競爭者很多，可能在全明星的項目上面，比較看到的是明星運動的過程，節目跟參賽者比較亮眼，主持人競爭是滿多的。」
製作人日前得知入圍時表示：「有別於以往嬉鬧搞笑的綜藝遊戲，堅持以正規運動賽事進行的實境秀，透過高規格的拍攝與 製作，明星雖非專業但無比認真的投入，為講究真實的競賽過程，帶來極具親和力的觀眾共 感;輔以網路行銷的操作，觀眾從線上到線下的實體參與，突破台灣綜藝節目既有經驗，亦有助於社會運動風氣的提升。」
依照中央流行疫情指揮中心二級警戒標準，今年金鐘獎星光大道及頒獎典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓、得獎者可不用戴口罩，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。