金鐘56／小鬼無緣抱獎 「益智節目主持人」由曾國城拿下
第56屆金鐘獎今（2日）在國父紀念館舉辦，頒獎典禮晚間7點開始，本屆的「益智及實境節目主持人獎」由《一字千金》曾國城拿下。此外，由吳宗憲、KID（林柏昇）、小鬼（黃鴻升）主持的《綜藝玩很大》也有入圍該獎，獲頒前小鬼得獎聲量大，最後仍與金鐘獎擦身而過。
記者陳雅蘭/台北報導
2021-10-02 22:22:28
曾國城上台難掩激動，他說：「這個獎等太久了！非常感謝公司，一晃眼8年了！非常感謝我每個階段的中文老師，原來中文這麼有趣！我喜歡用文字感受文化的美好，中文、國語、字音字形，不希望它因時代變遷而不被重視，我從節目找到學中文樂趣，中文不再是枯燥乏味的事情！」
依照中央流行疫情指揮中心二級警戒標準，今年金鐘獎星光大道及頒獎典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓、得獎者可不用戴口罩，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。
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