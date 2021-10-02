針對超商挖眼暴力　醫界：司法調查前勿污名化精神患者

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台灣司法精神醫學會表示，相關不幸事件，若經專業鑑定及司法審判，確實導因於犯罪者的精神疾病，在法院做出裁判後，該會亦期待刑事司法體系善用現行的法制，能夠對罹患精神疾病的犯罪者，給予適當的處置與協助。
台灣司法精神醫學也呼籲，應以尊重病患意願為前提，只有因精神疾病而致使患者無法處理自己事務並有傷害風險的特殊情況，才可能違反病患的意願進行強制治療；且依據我國刑法、刑事訴訟法，懲罰加害人、維護社會安全或協助加害人復歸社會，乃是執法單位的重點施政與執行目標，此時精神醫學專家乃是提供協助，而非獨力承擔。
臺灣司法精神醫學會也請大家切勿將犯罪防治不符期待的情況，過度簡化為精神醫療系統單獨的問題；根據國內外的科學研究與實務運作經驗，涉及精神疾病犯罪人的照顧處遇事項，司法、法務、警政、消防、心理及社政等單位，皆各自有吃重的角色，需要各方專業單位誠摯的團隊合作，若缺乏其他專業與單位的共同合作，只是重演過去欠缺系統性、全面性處遇照顧的困境，尤其是目前我國精神醫療資源已經不足，此種處遇照顧模式誠非病患與社會之福。
台灣司法精神醫學會也認為，司法精神醫院亦非萬靈丹，精神疾病犯罪者終有離開監獄或司法精神醫院的時刻，該會也再次呼籲：各專業單位勇於任事，並通力合作，共同創造更足夠的預算、設施、人力及法制基礎；政府與民間良善專業團體合作，建立好制度，妥適分配資源，消弭對精神疾病及患者的負面標記與烙印。