《魷魚遊戲》爆紅流量增　韓電信商SK寬頻怒告Netflix

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SK寬頻表示，自2018年起從日本、香港伺服器串流越來越大量、高解析度的影劇作品。根據統計，近期隨著《魷魚遊戲》、《D.P 逃兵追緝令》等Netflix韓國公司製作的多部影集作品在全球大獲好評後，從2018年5月至今，Netflix的流量增長了24倍。
對此，Netflix回應，「將會審查SK寬頻對我們提出的控訴，並同時尋求協商來嘗試解決與SK寬頻的合作方式，以確保用戶不會受到影響。」
而事實上，對於是否有義務支付部分網路流量費用一事，Netflix在2020年時就已經向SK寬頻提出訴訟，Netflix表示，網路世界的傳輸應該以免費為原則，最後法院裁決也以「免費使用」宣告終結。
不過首爾中央地方法院在6月時對Netflix做出裁決，表示SK寬頻佈建網路服務有成本，因此認為Netflix應合理的就網路使用，向SK寬頻提供商付費。
Netflix已對此提起上訴，此案12月還會持續審理。根據法院文件顯示，SK寬頻估計光是2020年，Netflix必須支付的網路費用約為272億韓元（約台幣6.4億元）。不過Netflix也表示，公司投資了約7700億韓元（約180億台幣），並且為韓國創造了1萬6千多個工作機會。
有韓國議員表示，在韓國前十大流量來源中，有78.5%流量來自外國企業，比前一年多出大約5%，其中YouTube以及Netflix都對電信費用視而不見。
不過Netflix在不同國家做法大不相同，在美國Netflix與電信商Comcast簽訂了七年合約，確保能針對用戶提供更高的網速服務。