COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

《魷魚遊戲》爆紅流量增　韓電信商SK寬頻怒告Netflix

▲Netflix影集《魷魚遊戲》爆紅，帶來超大網路流量，韓國電信公司一舉怒告Netflix。（圖／Netflix提供）
▲Netflix影集《魷魚遊戲》爆紅，帶來超大網路流量，韓國電信公司一舉怒告Netflix。（圖／Netflix提供）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-03 09:30:00｜2021-10-03 09:52:48

近期在全球掀起風潮的韓劇《魷魚遊戲》，除了收視表現亮眼以外，帶起的周邊效益也受到矚目。不過在《魷魚遊戲》爆紅之後，也使韓國電信商SK寬頻（SK Broadband）網路流量暴增，SK寬頻更因此起訴美國串流巨頭網飛（Netflix)，要求其支付因熱播影集導致額外增加的網路流量以及維護成本費用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，韓國三大電信商之一SK寬頻，近日正式提告Netflix，要求Netflix必須支付影集串流帶癌的高額成本費用。SK寬頻表示，因熱播劇集《魷魚遊戲》等作品，讓Netflix成為當前韓國網路第二大流量來源，僅次於Google旗下的YouTube，但是不論是Netflix還是YouTube，都沒有支付電信商任何費用。反觀，其他內容提供商如亞馬遜、蘋果以及Facbook都有支付費用。

SK寬頻表示，自2018年起從日本、香港伺服器串流越來越大量、高解析度的影劇作品。根據統計，近期隨著《魷魚遊戲》、《D.P 逃兵追緝令》等Netflix韓國公司製作的多部影集作品在全球大獲好評後，從2018年5月至今，Netflix的流量增長了24倍。

對此，Netflix回應，「將會審查SK寬頻對我們提出的控訴，並同時尋求協商來嘗試解決與SK寬頻的合作方式，以確保用戶不會受到影響。」

而事實上，對於是否有義務支付部分網路流量費用一事，Netflix在2020年時就已經向SK寬頻提出訴訟，Netflix表示，網路世界的傳輸應該以免費為原則，最後法院裁決也以「免費使用」宣告終結。

不過首爾中央地方法院在6月時對Netflix做出裁決，表示SK寬頻佈建網路服務有成本，因此認為Netflix應合理的就網路使用，向SK寬頻提供商付費。

Netflix已對此提起上訴，此案12月還會持續審理。根據法院文件顯示，SK寬頻估計光是2020年，Netflix必須支付的網路費用約為272億韓元（約台幣6.4億元）。不過Netflix也表示，公司投資了約7700億韓元（約180億台幣），並且為韓國創造了1萬6千多個工作機會。

有韓國議員表示，在韓國前十大流量來源中，有78.5%流量來自外國企業，比前一年多出大約5%，其中YouTube以及Netflix都對電信費用視而不見。

不過Netflix在不同國家做法大不相同，在美國Netflix與電信商Comcast簽訂了七年合約，確保能針對用戶提供更高的網速服務。

▲（圖／Netflix提供）
▲近期隨著《魷魚遊戲》、《D.P 逃兵追緝令》等影集作品大紅，從2018年5月至今，Netflix的流量增長了24倍。（圖／Netflix提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀