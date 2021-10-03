戶外戴口罩規定鬆綁　10／5起這些地方可不用戴

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日宣布，自10月5日起放寬部分戶外戴口罩規定，包括農林漁牧工業者於空曠處工作，還有在山林、海濱活動都可不用戴口罩，但仍應隨身攜帶口罩，並與他人保持社交距離，而且如有人潮聚焦或其他人共同工作、活動等無法保持社交距離場所，仍應戴口罩。
記者顏真真/台北報導
2021-10-03 14:24:02｜2021-10-03 14:26:25
至於外出時有飲食需求，能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，仍延續原本規定免得口罩。此外，在開放餐飲內用的場所、台鐵高鐵用餐區、潛水、衝浪等符合指揮中心或主管機關指定的場所或活動，如符合相關防疫措施，也可暫時脫下口罩。
陳時中進一步說明，農林漁牧工作者於空曠處，如田間、魚塭及山林工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並與他人保持社交距離。
此外，於山林含森森遊樂區、海濱活動，也無須戴口罩，但也應隨身攜帶口罩，並與他人保持社交距離，而且上述情形如有人潮聚焦或其他人共同工作、活動等無法保持社交距離場所，仍應戴口罩。
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