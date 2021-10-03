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戶外戴口罩規定鬆綁　10／5起這些地方可不用戴

▲中央流行疫情指揮中心說明口罩防疫措施新規定。(示意圖／資料照，交通部航港局南部航務中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心說明口罩防疫措施新規定。(示意圖／資料照，交通部航港局南部航務中心提供)

記者顏真真/台北報導

2021-10-03 14:24:02｜2021-10-03 14:26:25

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日宣布，自10月5日起放寬部分戶外戴口罩規定，包括農林漁牧工業者於空曠處工作，還有在山林、海濱活動都可不用戴口罩，但仍應隨身攜帶口罩，並與他人保持社交距離，而且如有人潮聚焦或其他人共同工作、活動等無法保持社交距離場所，仍應戴口罩。

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▲戶外戴口罩規定將調整。（圖/指揮中心提供）
▲戶外戴口罩規定將調整。（圖/指揮中心提供）
至於外出時有飲食需求，能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，仍延續原本規定免得口罩。此外，在開放餐飲內用的場所、台鐵高鐵用餐區、潛水、衝浪等符合指揮中心或主管機關指定的場所或活動，如符合相關防疫措施，也可暫時脫下口罩。

陳時中進一步說明，農林漁牧工作者於空曠處，如田間、魚塭及山林工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並與他人保持社交距離。

此外，於山林含森森遊樂區、海濱活動，也無須戴口罩，但也應隨身攜帶口罩，並與他人保持社交距離，而且上述情形如有人潮聚焦或其他人共同工作、活動等無法保持社交距離場所，仍應戴口罩。

▲10月3日本土病例分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲10月3日本土病例分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲本土病例連4天+0。（圖/NOWnews製表）
▲本土病例連4天+0。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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