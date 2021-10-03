高鐵員工闖關打莫德納　指揮中心要醫療院所落實身分查核

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指揮中心指出，針對日前發生某公司員工未依合約醫療院所公告對象，逕行透過該院所官網掛號預約接種疫苗，該院考量雖已先行公告開放接種對象類別，然因該院所自有系統未能限制可預約對象為一至三類對象，造成民眾誤解。為避免造成疫苗施打時間延誤，該院評估在不影響其他一至三類公費對象接種權益的情況下，勉予同意現場42位間隔已滿10週以上的某公司員工接種，並同時緊急修正掛號說明，檢討後續公告作業流程。
指揮中心強調該合約醫療院所提供第一至三類人員接種第二劑莫德納疫苗，是符合地方政府可視疫苗庫存，調度安排疫苗使用，以使疫苗資源有效利用。但為避免民眾誤解並逕行利用各合約醫療院所自有系統預約等類似事件再次發生，已由地方政府針對合約醫療院所加強宣導，應以律定對象資格依序接種，並落實身分查核。
指揮中心提醒，民眾如為地方政府造冊安排，或自行至地方政府指定合約醫療院所自有系統掛號預約接種COVID-19疫苗時，請依指揮中心及地方政府通知或公告，於符合接種資格時，再行前往接種。
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