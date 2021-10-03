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東北三省限電民生出問題　習智囊：沒大型工廠可限

▲中國近日大半省份進行「拉閘限電」，造成工廠停工，東北三省民生也出問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日大半省份進行「拉閘限電」，造成工廠停工，東北三省民生也出問題。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-03 10:29:49

中國近日因「能耗雙控」政策、煤炭價格大漲等因素，全境大半省份進行「拉閘限電」，造成工廠停工，影響全球供應鏈之外，民生生活也大受影響，其中以中北三省的情況最為嚴重。近日中國人民大學國際關係學院副院長、習近平的智囊團成員之一翟東升出馬調研後，在微博上發文進行解釋，指出這波缺電與煤炭價格波動，以及能耗雙控政策有關，而東北三省因沒有太多大型製造業用電可以臨時停，導致民生受到影響。

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翟東升在微博說明調研結果，稱自己打電話給各路朋友詢問，針對近成為熱門議題的限電問題進行解讀。翟東升表示，雖然朋友們視角各不相同，某些細節也如「羅生門」一般，但大體上可以拼湊出5大方向，包括煤炭價格波動、能耗雙控，以及停電產業別的選擇等等。

翟東升首先提到，缺電應該是與煤炭價格播隊最有直接關係，因煤炭期貨價格開始走強，並在八月中旬至今出現快速翻倍上漲。而電廠採購煤炭的價格時隨行就是，但是發電上網價格是相對固定的，導致火力發電廠的發電積極性迅速消失。

而在限電問題中，能耗雙控也間接扮演了一定的角色。翟東升指出，中國預計在2030年碳達峰，在十四五規劃當中，有8項約束性指標，其中有5項都與節能環保有關。但今年上半年出口暢旺，用電用能不少，眼看進入第四季度，能耗雙控指標完成度亮紅燈，於是就有省份的能源主管部門不得不開始踩剎車。

不過限電的產業也有分別，翟東升特別以浙江的印染工業遭停為例，他表示紹興當地的印染業佔全中國的三分之一，這幾個月以來，東南亞因疫情導致紡織訂單回流中國，雖然生意火熱，但是印染用水量特別巨大，1噸布用10噸水。在政策壓力達標之下，印染產業園只好全面停電，還不是往常開6天停1天，而是直接停10天，且僅提前2小時通知，業者在倉促之間致電區縣領導詢問，「領導也一臉茫然不知究竟」。

翟東升指出，對地方政府而言，手心手背都是肉，割掉哪塊都很疼，但這一次之所以是印染和化纖工業被優先限電，說明在地方政府心中，「這2個領域可能遲早要犧牲掉」。

而在這波限電中，東北三省民眾無電可用，導致生活大受影響。翟東升解釋，因為電網沒有大蓄電池提供冗餘，因此需要隨時平衡產店用電規模，電力東北網上沒有太多的大型製造業企業的用電可以臨時停，因此「不得已」只能停掉民生用電。

▲中國東北有地區因為停電，連交通號誌都無法運作，造成交通堵塞。（圖／翻攝自微博）
▲中國東北有地區因為停電，連交通號誌都無法運作，造成交通堵塞。（圖／翻攝自微博）
翟東升對於中國大限電有感而發，表示治大國如烹小鮮，一不小心就容易「糊鍋」。各項改革舉措之間需要有即時的統籌協調，政策設計者需要把握權衡各個政策舉措的輕重緩急次序，考慮紙面上的應然與實際運行中的實然之間的鴻溝與差距。

翟東升被稱為是「習近平的智囊團成員之一」，在過去常會做出驚人發言，先是在去年底，驚爆中國在美國的權力核心圈「老朋友」，可以搞定拜登政府，今年2月在其專欄視頻「政經啟翟」上直言，後疫情時代升級版《一帶一路》的政策方向，並非追逐外界以為的能源，而是「追逐《一帶一路》沿線國家年輕的生命。」

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