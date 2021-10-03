「紓困不如預期！」時力最新民調：蘇貞昌不滿意度破4成
振興五倍券上路，時代力量今（3）日公布最新民調，有56%受訪民眾滿意總統蔡英文的執政表現，不滿意度則為37.4％；針對行政院長蘇貞昌的表現，滿意度49.5%、不滿意度則為43.1%。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-03 11:53:57
時代力量中央黨部今日上午舉行「時代力量政情報告-防制中資、五倍券、居住正義」時事議題民調記者會，時代力量智庫執行長李兆立表示，高達56％受訪民眾對於蔡英文上任以來的表現感到滿意，不滿意度為37.4%；蘇貞昌表現滿意度49.5%，不滿意度則為43.1%；39.8%受訪民眾認為在疫情期間收入減少；針對「振興五倍券」能否達到預期成效？64.3%民眾認為能夠達到預期成效、18.2%認為不太可能、8.5%認為非常不能夠。
時力黨主席陳椒華表示，自從疫情爆發以來，服務業、餐飲業收入頓時減少很多，政府在紓困、房價降低等相關政策的表現，顯然不符預期，而且執政黨在相關決策，例如時代力量長期主張的囤房稅等，都是執政黨始終不願意做出比較有效的修法、「3+11」破口與疫苗決策都不夠透明，希望行政團隊能夠加強、改進。
本次的調查對象為全國年滿20歲的一般民眾 ，調查方法是採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間為2021年9月23日至27日的晚上6點半到10點，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法。本次調查共完成1069份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，並且依據最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。