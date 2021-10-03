電話或網路都行！郵局明起開放紙本五倍券預約

為刺激消費，提振經濟，行政院發放振興五倍券，中華郵政明（4）日上午9點起，開放中華郵政全球資訊網登記或撥打免費客服專線預約，預約完成後，10月12日起就可攜帶身分證明文件，至全國郵局據點領取實體券，沒先預約的人就要等到11月才會開放領券。
記者顏真真/台北報導
2021-10-03 11:55:45
中華郵政今年採「先預約，後領券」，民眾從明日起至10月30日，可透過中華郵政全球資訊網振興五倍券預約專區或撥打免費客服專線（0800-700-199）預約紙本五倍券，網路預約時選擇方便的郵局服務據點，之後鍵入期望的領券日期和時段，再依序填寫預約數量、身分證字號、手機號碼，送出即可完成預約，一次可預約包括自己在內共5人的額度，完成預約後，會以簡訊告知民眾領券的郵局、份數及時間等相關訊息，並自10月12日起開始領券。
中華郵政也提醒，領取五倍券時記得領有健保卡者，應攜帶健保卡，未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件。如無法親自至郵局領取振興五倍券，可以委託親友領取，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件，無須委託書。
中華郵政預計可提供領取的紙本振興五倍券約840萬份，估計開放領券的前2至3周是高峰，全台每天有50萬人領取。不過，考量初期領券人數眾多，中華郵政開放領券的前2周的周六，即10月16日及10月23日，全台1269間郵局將提供全天服務。
至於沒預約也可以到郵局領紙本五倍券嗎？中華郵政說10月12日至110年10月30日止，僅接受預約民眾至郵局領取，11月1日起，視疫情狀況，開放受理未預約民眾領取。