中市預售建案2小時完銷？　市府不實熱銷假象開罰

台中市北屯區11期重劃區預售新建案，寶佳集團旗下泓瑞建設「崇德薈」，(1)日正式開賣，傳出2房在2小時完銷，引發爭議。台中市政府地政局會同消費者保護官、內政部地政司、財政部中區國稅局展開聯合稽查，地政局說明，稽核結果發現業者有違反預售屋新制紅單管理規定情事，其中2房房型有153戶，銷售紅單戶數50戶，將按違規戶棟數，各開罰15到100萬元，且疑以不實銷售實績營造購屋熱銷假象，也將移送公平交易委員會處理。





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地政局表示，泓瑞建設「崇德薈」預售屋建案，總戶數為313戶(2)房部分為153戶)，銷售紅單戶數為50戶，尚未完成辦理履約擔保機制，即傳出2房已完銷之誇大不實消息，疑以不實銷售實績營造購屋熱銷假象，發現業者有違反預售屋新制紅單管理規定情事，向買受人收受定金或類似名目金額，雖有書面契據（預售屋購買意願書），但未確立買賣標的物及價金等事項（未載明預售屋總價及停車位位置），違反平均地權條例第47-3條第5項規定，是否有影響交易秩序之欺罔行為部分，將移送權責機關公平交易委員會處理。











地政局強調，為維護預售屋正常交易秩序，避免消費者衝動而被誤導，針對銷售預售屋行為，訂有相關規定，如有違規行為，查獲違反法令情事，將依法嚴懲，絕不寬貸。



