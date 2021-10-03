葉蘊儀閃婚退出演藝圈！遭前夫揭閨房祕事　近況曝光

48歲的香港女星葉蘊儀是90年代的玉女之一，她不僅是演員也是歌手、藝術家，擁有許多影視、歌曲作品。但她卻在當紅之際閃婚，嫁入豪門，婚姻僅維持了5年，沒想到離婚後卻被男方爆出醜聞，身敗名裂。沉寂好一陣子後，葉蘊儀近年積極重回幕前，近況跟著曝光。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-03 12:21:34｜2021-10-03 12:26:32
葉蘊儀13歲時被星探發掘出道，拍攝了許多廣告作品，順利踏入演藝圈，之後拍攝了日本、香港合資的電影《孔雀王子》，讓她瞬間爆紅，在日本、香港、台灣、韓國都非常受歡迎，後來更陸續推出了日文專輯、英文歌曲、中文專輯，來台宣傳時以一句「我今年『洗腳水』（19歲）」讓人印象深刻。
在演藝事業起飛時，才22歲的葉蘊儀卻選擇與香港玩具富商陳柏浩閃婚，並退出演藝圈。可是婚後沒多久，陳柏浩被爆出劈腿、外遇等醜聞，婚姻維持了5年就宣告玩完，離婚後男方竟然向外界爆料葉蘊儀的閨房祕事，讓葉蘊儀從「一代玉女」成了「一代慾女」，名聲跌到谷底。
在沉寂時，她被目擊到身材走樣、外表憔悴，與當年靈動的模樣大相徑庭。近年來她積極復工，不僅出國留學進修，還參與許多藝文活動，甚至還順利減重找回自信，如今生活也過得自在愜意。