龍龍回嗆老K：無名小卒　再控PTT假帳號抹黑

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此外，老K也提到龍龍說謊成性，表演的腳本是找寫手寫的，卻宣稱是自己完成，對此，龍龍在老K影片下留言：「我從來沒有聲稱我的本是自己寫的啊，我可是找了4個優秀的喜劇演員和我共同討論完成，真的寫得超棒的。還有發慶功宴文和大家分享。」
龍龍同時痛批老K「台上違約，台下妨害名譽、性羞辱、挖人隱私、人身攻擊都是事實」，並嗆「相信我這幾年在喜劇圈的努力和戰果，不可能被一個無名小卒任意抹滅」、「道歉影片不甘不願還硬要模糊焦點、抓小辮子，實在是很沒誠意又小家子氣」。
龍龍今天一早在臉書發文，貼出PTT網友做的截圖，內容質疑她之前可以開別人玩笑，現在卻痛訴被霸凌，根本雙重標準，龍龍回應：「很多是假帳號，真的切帳號切得好辛苦...很明顯要去脈絡化的將兩件不同情況的處境混為一談，企圖再次惡意傷害，作法令人噁心。」不過該篇貼文目前已刪除。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110