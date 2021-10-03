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龍龍回嗆老K：無名小卒　再控PTT假帳號抹黑

▲龍龍（右圖）大動作反擊老K。（圖／老K、龍龍臉書）
▲龍龍（右圖）大動作反擊老K。（圖／老K、龍龍臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-03 12:19:33｜2021-10-03 12:31:35

脫口秀演員龍龍控訴遭「薩泰爾娛樂」班底老K言語霸凌，老K昨（2日）拍影片道歉，但對象不包括龍龍，還加碼轟她是「喜劇圈毒瘤」，自己絕對不會跟對方道歉，而龍龍也不甘示弱反擊，今早還發文稱被PTT假帳號抹黑。

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老K在影片中僅向因他言論感到不舒服的男性、女性道歉，但堅持不對龍龍道歉，「我非常恨這個人，這個人對我來說就是一個喜劇圈一直無法好好發展的一顆毒瘤...我絕對不會跟這個人道歉，因為我就是跟這個人誓不兩立，我希望大家可以諒解。」

▲老K堅持不對龍龍道歉。（圖／老K臉書）
▲老K堅持不對龍龍道歉。（圖／老K臉書）
此外，老K也提到龍龍說謊成性，表演的腳本是找寫手寫的，卻宣稱是自己完成，對此，龍龍在老K影片下留言：「我從來沒有聲稱我的本是自己寫的啊，我可是找了4個優秀的喜劇演員和我共同討論完成，真的寫得超棒的。還有發慶功宴文和大家分享。」

▲龍龍向經紀人痛訴被霸凌多年。（圖／龍龍臉書）
▲龍龍反擊老K。（圖／龍龍臉書）
龍龍同時痛批老K「台上違約，台下妨害名譽、性羞辱、挖人隱私、人身攻擊都是事實」，並嗆「相信我這幾年在喜劇圈的努力和戰果，不可能被一個無名小卒任意抹滅」、「道歉影片不甘不願還硬要模糊焦點、抓小辮子，實在是很沒誠意又小家子氣」。

龍龍今天一早在臉書發文，貼出PTT網友做的截圖，內容質疑她之前可以開別人玩笑，現在卻痛訴被霸凌，根本雙重標準，龍龍回應：「很多是假帳號，真的切帳號切得好辛苦...很明顯要去脈絡化的將兩件不同情況的處境混為一談，企圖再次惡意傷害，作法令人噁心。」不過該篇貼文目前已刪除。（編輯：楊穎軒）

▲龍龍指控被PTT假帳號抹黑，但不久後便刪文。（圖／翻攝PTT）
▲龍龍指控被PTT假帳號抹黑，但不久後便刪文。（圖／翻攝PTT）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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