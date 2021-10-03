高層下令缺席美台國防工業會議？國防部駁斥報導

美台國防工業會議預計10月10日至12日在美國舉行，針對網路媒體報導「美台商會踩我紅線，傳國安高層下令集體退群」，國防部昨日駁斥非事實，台灣國防產業發展協會今（3）日也發布聲明反駁報導內容。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-03 12:59:19
針對毅傳媒報導指出，「美台商會會長韓儒伯惹怒國安高層」、「國安高層下令，產業與政府代表集體退群」等，國防部表示，均為子虛烏有的假訊息，並不是事實，呼籲有心人士適可而止，勿再做不當的聯想或猜測，避免誤導視聽。國防部強調，基於疫情考量，本部在八月下旬即決定由駐美軍事代表團派員代表出席，並沒有受到其他因素的影響，特予澄清。
台灣國防產業發展協會表示，本協會係依法成立之民間組織，所有作為均依協會章程運作，並非也未曾接受政府公務單位主導。本協會於107年期間即與美台商業協會簽屬合作備忘錄（MOU），由雙方共同推展有利台美國防產業相互合作之各項活動，美台國防工業會議即為其中任務之一。
國防產業發展協會表示，近年來本協會與美台商業協會雙方合作相當順利也保持有密切聯繫，今年囿於疫情考量無法組團赴美出席會議，早於9月初即與美台商會交換意見，並獲得美台商會會長韓儒伯先生之瞭解與認同，並非如媒體所報導之情節。
國防部長邱國正1日於立法院接受媒體訪問時表示，這次是基於疫情考量而不出席，沒有其他因素，非常單純。