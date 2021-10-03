防疫期間安心逛市集！台灣港務公司辦家庭日二手市集活動
台灣港務公司高雄港務分公司於今(3)日，在高雄港蓬萊商港區水花園，舉辦家庭日二手市集發票換物活動，讓平時各自忙碌的員工家庭，能夠齊聚一堂，凝聚向心力，
記者黃守作／高雄報導
2021-10-03 19:00:00
台灣港務公司高雄港務分公司家庭日二手市集發票換物活動，是由高雄港務分公司總經理張國明主持，有公司員工及眷屬與會，並邀集台灣港埠協會、台灣港務公司、財團法人星星兒社會福利基金會、台灣港務港勤公司、高雄港務警察總隊、高雄港務消防隊、財政部高雄國稅局鼓山稽徵所、高雄市稅捐稽徵處鹽埕分處等單位參與。
高雄港務分公司總經理張國明表示，高雄港今年榮獲由國際港埠協會(IAPH)所舉辦的世界港口永續計畫(WPSP)競賽分類「韌性基礎設施」優勝港口，為感謝並回饋各界對高雄港的支持，乃舉辦此一家庭日二手市集發票換物活動。
張國明指出，此活動在籌備期間，積極募集港務公司同仁及熱心人士捐贈的二手物品，在募集過程中，感謝高雄長庚醫院川崎症權威郭和昌醫師團隊、財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會及國立中山大學附設幼兒園等單位共襄盛舉，豐富且多樣化活動攤位內容，創造出新價值。
張國明說，在活動中所募得的發票，將全數轉贈投入自閉兒照顧工作的財團法人星星兒社會福利基金會，共同關懷自閉兒(又稱星星兒)家庭，讓星星兒家庭感受到社會大家庭的溫暖，願「來自星星的孩子們」，未來的光芒更加耀眼，而為讓愛延續，活動未兌換完畢之物品，將再轉贈給其他社會公益團體，將此份善舉送到最需要的角落，讓愛心層層醞散開來，期能構建祥和社會。