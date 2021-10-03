《DD52》奪綜藝節目獎 製作人感動「台灣女孩完成夢想」
第56屆金鐘獎頒獎典禮於昨（2）日順利結束，其中節目《菱格世代DD52》入圍了3項大獎，包括「綜藝節目獎」、「節目創新獎」和「非戲劇類節目導播獎」，儘管因疫情防疫關係女孩們無法出席現場，不過4團女孩也不忘聚在一起收看直播，邊吃披薩為節目集氣得獎，終於不負眾望得獎，順利搶下綜藝節目獎，讓製作人相當開心。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-03 14:11:29
製作人老K、謝倫昨天在後台接受訪問時，開心表示：「我們一直在思考選秀節目如何突破，全世界已經有很多選秀，而我們選擇用撲克牌來創新，最重要的是獲得許多企業的支持，感謝遊戲橘子、感謝許多台灣企業的投資支持，讓台灣的女孩可以完成夢想，網友的留言我們都有記下來，希望之後男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，可以讓觀眾更驚豔！」
事實上，由詹仁雄製作的《菱格世代DD52》在海選時就有千人報名，首席導師人選是楊丞琳、潘瑋柏，而《DD52》播畢後，還舉辦千人演唱會造勢，其中培養出來的女團HUR更在日前一口氣拿下義大利「維蘇威國家電影節」的「MV類最佳導演獎」、美國「DMOFF國際線上電影節」的「最佳後期製作」與「英國IMVA國際音樂錄影帶大賞」的「最佳音樂錄影帶」，成績十分亮眼。
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