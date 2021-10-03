迴遊阿罩霧文化之旅　遊客沈醉國台交音樂響宴

交通部觀光局參山國家風景區管理處、國立臺灣交響樂團與台中市旅行業經理人協會共同推出「阿罩霧傳奇音樂饗宴 - 知性漫步輕旅行」文化觀光遊程，昨日首發團吸引來自國內各旅行經理人 30 餘人踩線，內容結合國立臺灣交響樂團系列音樂會，搭配導覽霧峰林家宮保第園區、頤圃、臺灣音樂文化園區等人文景點，邀請遊客細細品味古典音樂響宴與探索百年台灣近代歷史脈絡，體驗霧峰豐富的文化底蘊。

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參山處代理處長曹忠猷表示，霧峰人文薈萃、觀光元資源非常豐富，有全臺最大的清代官府宅第、聞名世界的霧峰香米與清酒、最高民意殿堂台灣民主議政園區（原省議會）、台灣現代音樂鈴博物館、光復新村、 921 地震園區…等「全臺第一」景點，整個霧峰可說是一個開放的博物館；還有首屈一指的國立臺灣交響樂團、最先進的數位演奏廳與甫重新整修的臺灣音樂文化園區，遊程結合高水準的音樂會，提供遊客十分有氣質的文化之旅。

▲「阿罩霧傳奇音樂饗宴-知性漫步輕旅行」文化觀光遊程(圖／參山處提供2021.10.3)

國臺交團長劉玄詠也說，今年是臺灣文化協會成立 100 週年國臺交特委託作曲家潘皇龍為此創作，促成了「文化頌」的誕生，以此作品提獻給臺灣文化協會，藉以回顧臺灣近百年的文化歷史軌跡。本次遊程結合臺灣文化協會成立百週年系列演出，讓樂友們欣賞美妙動人樂曲的同時，又能帶大家進入時光隧道，了解霧峰文化歷史脈絡。