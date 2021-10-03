木曜女神曝疫情期間「生了」　孩子的爸是他

溫妮因為有著亮麗外表，在節目《木曜四超玩》中有亮眼表現，因此受封「木曜女神」，她近來跨足樂壇一圓歌唱夢想，即將推出個人專輯《問題少女》，而首波主打歌《如果時間暫停》找來好友阿達合作。由於製作期間正逢疫情三級警戒，兩人用視訊方式創作出這首歌曲，溫妮因此打趣道：「這首歌是我跟阿達在疫情期間天天雲端見面後，一起生出的『孩子』！」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-03 15:11:02
這首歌不只是在疫情爆發期間「誕生」，最初的寫歌的想法也是拜疫情之賜而催生。在疫情爆發後，溫妮跟大多數人一樣工作跟生活都被迫暫停，她期望藉著這首歌，能在疫情期間為大家打氣加油。前陣子歷經親人過世的她，在創作時回憶過往感觸良多，她表示：「疫情期間彷彿全世界的時間都暫停，趁這個時間沉澱心情外，也想到那些原本生龍活虎的親人竟然就突然不動，讓我在寫歌、錄音時特別有感受，希望大家能珍惜身邊的人事物。」
值得一提的是，高唱「如果時間暫停」的溫妮，現實生活中時間也彷彿凍結，今年邁入30歲的她無論膚質、外型都保養得宜，外表更是「凍齡」如高中少女，被問到如何維持吹彈可破肌膚的方法，溫妮透露自己保養的絕招就是「三多」，「多睡覺、多運動跟多喝水！」
※【NOWnews 今日新聞
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