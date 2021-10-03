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知名抽線廠跳票數億元　受害業者怒控惡意詐欺

▲螺絲工廠陳姓業者出面怒揭自己遭南部知名抽線廠惡意詐欺。（圖／記者郭俊暉攝）
▲螺絲工廠陳姓業者出面怒揭自己遭南部知名抽線廠惡意詐欺。（圖／記者郭俊暉攝）

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

2021-10-03 17:37:02

南部知名抽線廠日前驚傳跳票，受害廠商包含銀行、中鋼及螺絲廠等相關業者高達10多家，資金高達數億元之譜，高雄一家螺絲大廠的陳姓業者出面指控，僅他個人就有遭欠款上億元，陳姓業者到鳳山分局提告「商業買賣惡意詐欺」，鳳山偵查隊長郭譯隆也證實此事，表示的確有以「商業買賣惡意詐欺」來受理此案，已轉給該抽線廠的所屬分局來進行後續偵辦。

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「誰會想到這家抽線廠會選在鋼鐵業一片大好的時候跳票！」陳姓業者感慨的說，對方以商業上的手法跟買家收錢，卻沒有交貨，向其他業者買貨也沒有付貨款，在短時間內就收到非常多的資金，但是不僅貨沒看見，錢也不見了，之後就傳出跳票，他估算該抽線廠業者在這兩個月內應該收到五、六億元資金在手中，陳姓業者懷疑對方應是有計畫性的操作「跳票」。

同時，陳姓業者也指控「對方避不見面」，而且除了自己是受害人之外，還有不少中小型的工廠也被他害慘，陳姓業者透露，就連中鋼也是受害人之一。他指出，跳票事件恐波及鋼鐵貿易商，他懷疑該抽線廠業者背後還有其他人及相關業者勾結，並非經營不善所致。受害廠商希望政府及檢調單位應主動介入調查，協助追回不法款項。

▲鳳山偵查隊長郭譯隆證實螺絲工廠陳姓業者已向鳳山分局報案。（圖／記者郭俊暉翻攝）
▲鳳山偵查隊長郭譯隆證實螺絲工廠陳姓業者已向鳳山分局報案。（圖／記者郭俊暉翻攝）
陳姓業者認為，該抽線廠業者用這樣的手法至少應該有10多家廠商受騙，不過這些受騙廠商多半擔心銀行或是客戶會擔心，所以有人不敢出面控訴或是報案說自己被騙，但就他了解，遭詐騙的資金就高達好幾億元。

不僅如此，陳姓業者表示，該抽線廠於今年8月間，還向外收了8000多萬帳款、跟中租也借貸了9000多萬元，還有其他廠商支付金額4000多萬元，現金流至少2、3億元，為何9月還發生跳票令人懷疑。

陳姓業者氣憤的說，自己經營螺絲工廠，被捲走了大筆資金後，經營一度感到困境但還可以撐著，只是需要一點時間把被騙走的錢補足，但他不諱言的說還是傷了元氣，但是比起有些被騙的中小工廠可能就「沒氣了」就此可能撐不住，不排除會因此而倒閉。

▲南部知名抽線廠日前驚傳跳票，該工廠目前負責人已人去樓空。（圖／記者郭俊暉翻攝）
▲南部知名抽線廠日前驚傳跳票，該工廠目前負責人已人去樓空。（圖／記者郭俊暉翻攝）
陳姓業者也聽聞，日前這家抽線廠有傳出要跟債務人協商，但他認為，他們是有打電話說要協商，但是實際上卻沒有協商的動作，所以事情發生很久了，目前沒有人有協商的實際情形，應該都只是訊息來往，或是電話來往，但是協商的動作都沒有，甚至對方的全家人都避不見面。其行為懷疑是計畫好的詐騙行為，並非經營不善所致。

▲南部知名抽線廠日前驚傳跳票，該工廠目前負責人已人去樓空。（圖／記者郭俊暉翻攝）
▲南部知名抽線廠日前驚傳跳票，該工廠目前負責人已人去樓空。（圖／記者郭俊暉翻攝）
由於，陳姓業者也透露中鋼是受害廠家之一，對此，中鋼公司王錫欽表示確有此事，但跳票抽線廠的合約訂量不大，不致影響市場秩序，中鋼站在照顧下游立場，會從旁協助業者度過難關，但該抽線廠所分配第4季盤元線材額度將依合約中止供應，轉售其他用戶，中鋼權益不受影響。 

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