竇智孔「紅內褲上陣」卻無效　現身慶功宴吐槽黃子佼

第56屆電視金鐘獎典禮於昨（2）日順利落幕，今年首次入圍金鐘獎的竇智孔，透露有聽取黃子佼的建議穿紅內褲上陣，希望帶來好運，而在慶功宴上，他也故作疑惑地問黃子佼：「我有執行你的提議穿紅內褲，可是沒效耶！」讓黃子佼十分無奈：「抱歉，就說不要迷信，因為再怎麼會算，都沒有唐綺陽會算！」儘管沒有獲獎，不過竇智孔仍希望往後能藉由節目《台灣第一等》，帶給觀眾看看台灣的美好。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-03 15:11:12
簡嫚書繼11年前獲得金鐘獎提名肯定後，昨天再度以《她們創業的那些鳥事》中，可愛率真、擅於交際的「林美季」一角，抱回「戲劇節目女配角」獎座，簡嫚書表示由於是自己一個人走紅毯，害怕孤單所以就在左眼角點了一顆「美季痣」當作幸運小物。至於得獎後，老公的反應如何，簡嫚書笑說：「肯定爆哭，他其實是一個比我更感性的人，他的支持跟包容是我的勇氣！」
另外，由於戲劇節目女配角獎的頒獎時間較晚，並不確定小孩是否有看到自己的獲獎畫面，不過簡嫚書回想起昨天要出門時，2個寶貝出現了特別的舉動：「我並沒有跟他們說，我今天要做什麼事情，就一如往常像是要去上班，他們竟朝著我衝過來，然後就是黏著不放，現在想起來，也許是小孩和自己心連心。」