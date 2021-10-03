美方強迫半導體業者交機密數據 林為洲：蔡政府別再裝睡
全球晶片大缺貨，美國要求台積電等半導體業者提供晶片供應鏈資料；對此，國民黨立委林為洲今（3）日表示，美方已違反中華民國「營業秘密法」，法務部應交檢察機關主動偵辦，點名「蔡政府、經濟部、法務部，不要再裝睡。」
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-03 15:22:45
為解決全球晶片短缺問題，美國政府在9月23日再度於白宮召開半導體峰會，並且祭出極端手段，強迫半導體公司交出的晶片庫存、訂單、銷售紀錄等數據，可謂是交出企業機密。
林為洲指出，客戶訂單數量、交期、庫存、生產計劃，是重要的營業秘密；外國自然人、法人違反，不屬告訴乃論。林為洲認為，商務部長宣示，請業者自動提交資料，但若不配合，不惜動用「國防生產法」，強制要求提供，已達到「脅迫」的要件。
林為洲直言，他在此鄭重提出告發，請「蔡政府、經濟部、法務部，不要再裝睡。」
林為洲也說，不是新竹人，不知道台積電、半導體產業鏈對台灣的重要性，在台灣，還有哪一個產業，在量與質兩方面，都是貨真價實的世界第一？營業秘密的破口，一旦守不住，台灣的產業、人才將再一次的大出走，這關係著國家五十年的興衰命運，是場大災難。