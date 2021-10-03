曾和張國榮拍親密床戲　「最美楊貴妃」驚傳離世

大陸女演員、著名舞蹈家周潔13歲進入上海歌劇院，15歲開始參與多場大型舞蹈表演，1980年在電影《垂簾聽政》、《火燒圓明園》中分別飾演麗妃，讓當時沒有演戲經驗的她踏入電影圈，但一直到1992年周潔接演電影《楊貴妃》，才讓她聲名大噪，並有了「最美楊貴妃」的封號。沒想到今（3）日卻傳出人在美國的周潔已經離世，享壽60歲，導演胡雪樺也在微博證實此事。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-03 15:30:10
周潔除了被稱作是「最美楊貴妃」外，她也曾經和香港已故巨星張國榮合作過，2人在導演陳凱歌執導的《風月》中有過親熱床戲，那時周迅在該片裡還只是演一個小舞女，女主角則是鞏俐，周潔就可以和如日中天的張國榮有許多對手戲，就可以知道她當年火紅的程度。
周潔的出道過程雖然可以說是順風順水，但她自己的努力也不功不可沒，她在飾演楊貴妃時，為戲增肥超過10公斤，因為做為舞蹈家的周潔一直以來身材纖細，但唐朝婦女以豐腴聞名。周潔在拍攝期間，不但特地請教運動員如何增肥，每天狂嗑9顆雞蛋，睡前還會喝雞湯，直到殺青後，周潔又開始節食，雖然體重急速降下來，但也讓她身體出現皺紋和心臟不適，周潔卻說值得，敬業程度可見一斑。