校園建設再更新 李昆澤成功爭取11所學校操場整建計畫
為解決各校操場老舊，跑道破損的問題，立委李昆澤成功爭取校園建設改善計畫，獲教育部核定高雄市11所國中小與特教學校的操場及周邊設施整修工程，李昆澤表示，教育建設一直以來都是他很重視的項目，關係到學生安全的設施更應該優先改善，他也承諾，未來，他會持續督促相關建設的工程進度務必要確實執行，全力推動高雄運動發展。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-03 20:00:00
立委李昆澤日前接獲多位校長及家長反映，學校操場老舊破損，或是因排水不良導致大面積積水，或因樹木竄根造成跑道隆起，件件影響學童活動的安全及不便，務必要立即爭取經費來改善，經與教育部協調、爭取包含民族國小、正興國小、光武國小、東光國小、莊敬國小、陽明國小、獅湖國小、凱旋國小、愛國國小、民族國中、市立高雄特殊教育學校的操場及周邊設施整修工程都即將獲得改善。
李昆澤表示，除了這次11所學校的操場獲得整修計畫核定以外，這兩年經李昆澤爭取已陸續完成的學校建設包含各校的操場及球場翻新、老舊廁所整修、兒童遊戲場整建、午餐廚房設備優化、視聽教室設備擴充、電力系統改善等等，李昆澤強調，孩子的學習歷程只有一次，務必要盡全力給學童最優質的環境來成長。
李昆澤指出，在今年六月底時，教育部也剛核定了三民區全民運動中心興建計畫，場館裡包括綜合球場、室內游泳池、健身中心等眾多的附屬設施，社區民眾運動休閒將有更好的去處。