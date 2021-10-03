台灣民主推手　黨外檜木何春木百歲特展

台灣民主政治重要推手何春木百歲冥誕，財團法人何春木文教基金會舉辦「何春木先生百歲紀念特展」，即日起至10月12日在文化部文化資產園區展出。多位綠營大老致詞向前省議員何春木致敬，形容他是「護民主神山」「人格者」，如檜木「致蔭」百年，滿室留香。市長盧秀燕出席開幕式表示，何春木對於民主政治及文化推廣貢獻良多，也對春木仙的尊敬與敬仰。





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財團法人何春木文教基金會董事長何敏誠表示，父親是民主自由的守護者、落實者、執行者，他身體力行這一切。紀錄片「黨外的檜木－何春木」重現他追求民主自由的一生。在黨外時期為了對抗國民黨政權，從市議員、省議員至市長共參與13次選舉，曾任市議員、省議員、國策顧問等。他也感謝各界幫助促成紀錄片的誕生。











前交通部部長林佳龍致詞表示，他來台中參選立委丶市長，一路受何春木提攜，今「何春木先生百歲紀念特展」，藍綠政壇人士齊集，足見何春木的影響力。





▲市長盧秀燕表示，何春木對於民主政治及文化推廣貢獻良多，也對春木仙的尊敬與敬仰(圖／柳榮俊攝2021.10.3)







盧秀燕指出，台灣民主前輩「春木仙」100歲生日，台灣人尊稱「仙」代表具備社會聲望與貢獻，也是對春木仙的尊敬與敬仰，對台灣民主政治貢獻良多。她回憶提到，她的公公曾經與春木仙同時擔任省議員，春木仙每次看到她都會輕聲說聲「加油喔！」他就是這麼慈祥的人。











立法院副院長蔡其昌表示，何春木是黨外的「檜木」民主前輩提攜後進，就如同檜木一樣，不但讓後輩乘涼遮陽，百年之後仍可讓滿室生香。











文化局表示，特展中展出一百多張照片與文物，包括1950至1990年代台灣民主運動發展歷程，以及發生在台中市的政治事件與知名人物等，也展出1979年美麗島事件發生前的台中「728事件」與「美麗島之夜」照片，以及1980年代中期的黨外政見會萬人空巷場面，相當珍貴。











今日包括立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、張廖萬堅、何欣純，市議員何敏誠、王立任、張耀中、謝明源、江肇國、陳淑華、李天生、周永鴻、林德宇、黃守達，台中市副市長黃國榮、文化局長陳佳君、民政局長吳世瑋、社會局長彭懷真、新聞局長黃國瑋，以及前交通部長林佳龍、前台北縣長尤清、前國防部長蔡明憲等人皆到場致意。



