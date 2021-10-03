張信哲結識英倫詞神　無預警爆「雙喜」

「情歌王子」張信哲好事成雙，才剛公布「未來式」演唱會升級2.0，將於海口站正式啟航，今（3）日又傳來收錄在專輯《就懂了》中的原創英文歌《A Matter of Love》MV，拿下了2項國際大獎。
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《A Matter of Love》的歌曲MV，一舉拿下「義大利維蘇威國際電影節」（Vesuvius International Film Fest）的最佳音樂錄影帶獎、「英國歐洲電影節」（Europe Film Festival U.K.）的評審團獎最佳視覺特效，還入圍了「洛杉磯lift-off電影節」（Los Angeles Lift-Off Film Festival 2022）最佳音樂錄影帶和「黃金短片電影展」（Golden Short Film Festival）最佳實驗短片。
疫情趨緩後，張信哲的「未來式」演唱會宣布升級為「未來式2.0」，從場館路線一躍為戶外體育場等級，節目規格也因應提升。有趣的是，原本去年4月要在倫敦皇家阿爾伯特廳（Royal Albert Hall）舉辦「未來式」英國站的他，前年9月赴倫敦宣傳時，結識「接招合唱團」的天王主唱蓋瑞巴洛、「英倫詞神」提姆萊斯，種下了跨國合作的契機，他們為張信哲量身打造的英文歌《A Matter of Love》MV從海外傳來多個獲獎、入圍喜訊，又碰巧遇上新巡演啟航，張信哲感激的說：「珍惜、感恩所有的一切，更謝謝粉絲不離不棄的支持喔，我會繼續努力做出給世界聆聽的華語音樂！」