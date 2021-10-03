「百合盃」歌唱比賽 戴口罩引吭高歌一樣盡興

疫情趨緩，正當KTV等休閒娛樂行業有條件開放之際，台灣百合文化協會為鼓舞人心，療癒身心靈，今日在台中市豐原八方國際觀光夜市舉辦「百合盃全國歌唱大賽」，150名老中青民眾拔頭籌，戴著口罩公開引吭高歌，搶下後疫時代歌唱比賽第一炮。其中，年逾90歲參賽者楊承明開心地說「唱得盡興，戴口罩一點不妨礙！」





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「悶太久了，終於能三五好友一起快樂唱歌，紓緩緊張心情！」本身是音樂老師的協會理事長張清良表示，協會舉辦這場歌唱比賽，就是希望愛唱歌朋友盡情高唱，紓解長期防疫鬱悶心情，讓大家以歌會友，既是競賽也是聯誼，在歌聲中療癒身心，互相鼓勵，重新充電振作，一起共度疫情難關。





報名參賽很踴躍，總計有150名喜愛歌唱民眾競逐，年齡自國小學童以至92歲爺爺，涵括老中青三代區分長青、壯年及青少年三組，同台競歌。各組將錄取十名，前三名分別可獲2千元至5千元不等獎金和獎盃，其餘頒給獎盃鼓勵。





在眾多參賽好手中，最吸睛的莫過於今年92歲的楊承明老先生，他是前海軍軍艦艦長，閒暇最愛唱歌自娛，讓人嘖嘖稱奇的是，他擅長各國歌曲，今日上台比賽，歌聲一出，台下觀眾驚訝的說「他唱的是英文歌曲」，雖然年歲已高，竟然不看「小抄」，中氣十足完唱，獲得滿堂采。





比賽於今日上午9時許開唱，各組輪番上台，由於仍是二級警戒，參賽者除了保持一定社交距離，上台演唱依舊得戴好、戴滿口罩。戴口罩唱歌會妨礙歌聲與演繹技巧？大部份參賽者異口同聲說，不會，一樣唱得盡興。





疫情趨緩，正當KTV等休閒娛樂行業有條件開放之際，台灣百合文化協會為鼓舞人心，療癒身心靈，今日在台中市豐原八方國際觀光夜市舉辦「百合盃全國歌唱大賽」，150名老中青民眾拔頭籌，戴著口罩公開引吭高歌，搶下後疫時代歌唱比賽第一炮。其中，年逾90歲參賽者楊承明開心地說「唱得盡興，戴口罩一點不妨礙！」





「悶太久了，終於能三五好友一起快樂唱歌，紓緩緊張心情！」本身是音樂老師的協會理事長張清良表示，協會舉辦這場歌唱比賽，就是希望愛唱歌朋友盡情高唱，紓解長期防疫鬱悶心情，讓大家以歌會友，既是競賽也是聯誼，在歌聲中療癒身心，互相鼓勵，重新充電振作，一起共度疫情難關。





報名參賽很踴躍，總計有150名喜愛歌唱民眾競逐，年齡自國小學童以至92歲爺爺，涵括老中青三代區分長青、壯年及青少年三組，同台競歌。各組將錄取十名，前三名分別可獲2千元至5千元不等獎金和獎盃，其餘頒給獎盃鼓勵。





在眾多參賽好手中，最吸睛的莫過於今年92歲的楊承明老先生，他是前海軍軍艦艦長，閒暇最愛唱歌自娛，讓人嘖嘖稱奇的是，他擅長各國歌曲，今日上台比賽，歌聲一出，台下觀眾驚訝的說「他唱的是英文歌曲」，雖然年歲已高，竟然不看「小抄」，中氣十足完唱，獲得滿堂采。





比賽於今日上午9時許開唱，各組輪番上台，由於仍是二級警戒，參賽者除了保持一定社交距離，上台演唱依舊得戴好、戴滿口罩。戴口罩唱歌會妨礙歌聲與演繹技巧？大部份參賽者異口同聲說，不會，一樣唱得盡興。





▲台灣百合文化協會理事長張清良倡導歌唱文化，期待疫情悶久了，民眾能用歌聲鼓舞民心。（圖／協會提供）

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