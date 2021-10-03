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美國舉債上限未解、資源見底　CNN：10／19恐釀經濟災難

▲美國舉債上限陷入僵局，至今仍看不見曙光，恐對股市造成不利因素。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國舉債上限陷入僵局，至今仍看不見曙光，恐對股市造成不利因素。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-03 17:07:51｜2021-10-03 17:08:23

美國舉債上限陷入僵局，至今仍未看見曙光。美國財務部長葉倫（Janet Yellen）警告，若是無法或暫停舉債上限，聯邦政府將在10月18日前耗盡資源，無法支付政府帳單，讓美國面臨1960年代以來，首次政府違約，將會造成不可逆的傷害。《CNN》報導指出，若財政資源耗盡，10月19日將會是美國經濟災難性的一天。

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根據《CNN》報導，美國政府8月1日恢復舉債上限，目前美國國債已經攀升至28.8兆美元。葉倫表示，從恢復舉債上限之後，就持續使用緊急會計策略，來維持國家財政的運轉，但這些措施屬於「非常手段」。

葉倫警告，如果國會未能提高或是暫停舉債上限，聯邦政府將在10月18日之前耗盡所有資源，「屆時我們預計財政部剩下的資源將非常有限，不確定的是，在那個日期過後，我們是否能繼續履行國家的所有承諾。」由於還有許多不確定因素，葉倫表示這個日期可能會完全不可預測的向前後移動。

▲美國聯邦參議院財政委員會已一致通過新任總統拜登提名葉倫（Janet Yellen）出任財政部長的人事案，意味她25日將可輕鬆獲得參院全院同意，成為美國首位女性財長。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲葉倫警告國會，若無法提高或暫停舉債上限，聯邦政府將在10月18日前耗盡資源。 資料照。（圖／美聯社／達志影像）
若財政資源耗盡，美國將會出現首度政府違約。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，政府違約將會導致一場規模令人難以置信的一連串災難，並且對美國造成百年損害。

當國會議員問及10月19日會發生什麼事時，葉倫回答指出，可能會有一點迴旋餘地，但幅度不大，「我們處於一種難以預估的狀態，我們的資源非常有限，我們將無法支付政府所有的帳單。」

有專家認為，10月18日這個日期太過樂觀。不過穆迪分析首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）告訴《CNN》，指出葉倫可能「有些保守」，但並不過分。詹迪認為，「（政府斷炊）如果比18日晚個一兩天，我不會感到驚訝，我估計是20日。」

除了社會保險、醫療保險和國防等項目的支出之外，還有救災以及抗疫費用，讓美國支付大筆款項，同時受到疫情影響，稅收也不穩定。傑富瑞公司（Jefferies LLC）貨幣市場經濟師塞門斯（Thomas Simons）也發出警告，財政部的現金餘額在 10 月 18 日開始會變得「非常低」，「我非常擔心下個月中旬會發生什麼。」

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