美國舉債上限未解、資源見底　CNN：10／19恐釀經濟災難

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葉倫警告，如果國會未能提高或是暫停舉債上限，聯邦政府將在10月18日之前耗盡所有資源，「屆時我們預計財政部剩下的資源將非常有限，不確定的是，在那個日期過後，我們是否能繼續履行國家的所有承諾。」由於還有許多不確定因素，葉倫表示這個日期可能會完全不可預測的向前後移動。
若財政資源耗盡，美國將會出現首度政府違約。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，政府違約將會導致一場規模令人難以置信的一連串災難，並且對美國造成百年損害。
當國會議員問及10月19日會發生什麼事時，葉倫回答指出，可能會有一點迴旋餘地，但幅度不大，「我們處於一種難以預估的狀態，我們的資源非常有限，我們將無法支付政府所有的帳單。」
有專家認為，10月18日這個日期太過樂觀。不過穆迪分析首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）告訴《CNN》，指出葉倫可能「有些保守」，但並不過分。詹迪認為，「（政府斷炊）如果比18日晚個一兩天，我不會感到驚訝，我估計是20日。」
除了社會保險、醫療保險和國防等項目的支出之外，還有救災以及抗疫費用，讓美國支付大筆款項，同時受到疫情影響，稅收也不穩定。傑富瑞公司（Jefferies LLC）貨幣市場經濟師塞門斯（Thomas Simons）也發出警告，財政部的現金餘額在 10 月 18 日開始會變得「非常低」，「我非常擔心下個月中旬會發生什麼。」