吳宗憲遲到1小時被封殺5年 「真誠回應」卻惹怒製作人
藝人趙正平近來在節目《小明星大跟班》上透露，曾因為趕通告而在節目錄影時突然離席，還因一句話直接讓製作單位爆氣，吳宗憲聽到後也突然想起，自己過去也因為遲到1小時，被製作人封殺5年，不過卻因為手上節目太多而根本沒注意到，讓對方相當傻眼。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-04 08:30:00
趙正平透露有一次為了趕通告而在錄影中途離席，他向節目製作人道歉：「當天我做完（菜）後看時間，我就跟製作人講我要先走了，我直播是簽合約的，我賠不起。」但趙正平卻再補上一句：「你節目還好吧，我下次還你啦！」這不僅讓製作人氣到4年都不再邀他上節目，連吳宗憲都也聽不下去：「你根本是在倚老賣老，你是非要我們找黑衣人來押你是吧？」
怎料吳宗憲隨後又自爆也有類似經驗，曾因爲遲到1小時而被製作人封殺5年，而且是事隔多年後，與製作人巧遇才得知：「他說要跟我道歉，我跟他講一句話，他差點『跳機』，你說你封殺我5年我竟然都不知道，因為我手上有7個節目。」
余祥銓表示與爸爸余天曾受邀參加電影《父後七日》首映會，這部片讓余天感觸很深，還看得一把鼻涕一把眼淚，看著爸爸感動的模樣，讓余祥銓在會後與記者分享觀後感時，忍不住蹦出一句：「爸爸你放心，我會幫你把後事辦得很風光。」此話一出，氣得余天在現場臉色大變，主持人吳姍儒也認為余祥銓很不會看場合說話：「我覺得你比我還不禮貌，我只有問他喜歡什麼花？」余祥銓相當後悔，因為這件事不僅成為新聞頭條，網友更是罵聲連連，吳宗憲則安撫他：「台上就像個拳擊舞台，2個拳擊手上台不互毆的話，觀眾要看什麼？」