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台灣經濟逐年成長　環保署：與溫室氣體排放脫鉤

▲環保署指出，台灣的碳排放密集度從2005年的0.72kgCO2e/美元，下降到去年的0.43kgCO2e/美元，顯示台灣經濟成長與溫室氣體排放逐漸脫鉤。(圖／資料照片)
▲環保署指出，台灣的碳排放密集度從2005年的0.72kgCO2e/美元，下降到去年的0.43kgCO2e/美元，顯示台灣經濟成長與溫室氣體排放逐漸脫鉤。(圖／資料照片)

中央社

2021-10-03 17:20:56

（中央社記者王承中台北3日電）環保署指出，台灣的碳排放密集度從2005年的0.72kgCO2e/美元，下降到去年的0.43kgCO2e/美元，顯示台灣經濟成長與溫室氣體排放逐漸脫鉤，又以能源燃燒所排放二氧化碳數據來看，近14年來台灣也優於中國、韓國及新加坡等鄰近國家。

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立法院社會福利及衛生環境委員會4日將邀請環保署長張子敬列席，針對「我國為達成2050年淨零碳排目標之具體作為以及歐盟宣布碳邊境調整機制（CBAM）對企業影響評估及因應措施」、「溫室氣體減量及管理法修法方向及修法期程」進行專題報告，並備質詢。

根據環保署送達立法院的書面報告指出，台灣2019年總溫室氣體排放量為287.06百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），經扣除碳匯後的淨排放量為265.62MtCO2e，較基準年2005年約減少1.1%，各溫室氣體排放以二氧化碳95.28%為最大宗，主要來自能源燃燒排放。

環保署指出，以國際間最常用於比較的能源燃燒所排放二氧化碳的數據來看，依國際能源總署統計資料，以2005年為基期，近14年來台灣年平均成長率約為0.1%，優於中國（4.4%）、韓國及新加坡（同為1.8%）等鄰近亞洲國家，顯見台灣溫室氣體減量管理政策推動已有初步績效。

環保署表示，近年在全民努力下，台灣經濟表現強勁，就在國內生產毛額逐年增加的同時，政府也盡力控制溫室氣體的排放，2005年碳排放密集度為0.72kgCO2e/美元，去年已下降為0.43kgCO2e/美元，顯示台灣經濟成長情形與溫室氣體排放呈現逐漸脫鉤現象。

有鑒於主要國家提出西元2050年達成溫室氣體淨零排放目標，台灣也展開2050淨零排放路徑規劃，環保署啟動溫室氣體減量及管理法修法作業，以提升因應國際減碳作為及建構氣候變遷調適的能力。

環保署表示，已於去年底底提出溫管法修法方向，包含修正法規名稱為「氣候變遷因應法」，以兼顧減量與調適，並納入2050淨零排放目標，增訂對國內排放源徵收碳費，收入用於補助及獎勵投資溫室氣體減量技術等，以形成經濟誘因，也增訂對高碳含量的進口產品實施碳邊境調整機制的相關規定，以維持國內產業競爭力。（編輯：楊凱翔）1101003

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