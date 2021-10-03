世界動物日前夕 侯友宜出席全臺首支遊隼紀錄片發表會
10月4日是世界動物日！為喚起世人關注瀕的危生物，新北市長侯友宜今（3）日參加全臺首支遊隼紀錄片「遊隼的故事」發表會；導演沈錦豐耗時6年拍攝這部影片，侯友宜希望透過這部影片，在新北學童的心中撒下生命教育的種子，讓愛不斷延續。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-03 17:50:56
侯友宜指出，深澳地區連續5年都有繁殖遊隼成功的紀錄，這要歸功公私團體的合作，包含長期投入的基隆鳥會、瑞芳導覽協會及台灣猛禽研究會；遊隼被列為第二級保育類動物，紀錄片詳載遊隼育雛艱辛過程，內有許多精彩故事，是一部富有環境、生態教育意涵影片，將從學校推廣野生動物保育重要性。
侯友宜表示，新北市近幾年推展環境保護，生態保育、維護生物多樣性發展，創造一個友善的生活環境，遊隼的故事紀錄片發表，代表棲地維護良好、永續環境成長；結合民間團體共同保護動物，讓我們愛護整個世界動物就從新北開始，全民共同維護野生動物保育。
農業局長李玟說，遊隼在國際上受華盛頓公約（CITES ）保護，近年來北海岸棲地保育有成，成為保育類遊隼繁殖棲地；基隆市野鳥學會自2016年以來不斷以影像記錄遊隼生態，學會監測32個巢位中，有24個在新北市，6年來完整記錄下「遊隼的故事」，新北市瑞芳導覽協會則長期守護遊隼及辦理生態解說。